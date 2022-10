Edinson Cavani maakt in tien minuten zijn eerste twee goals voor Valencia

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 18:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:58

Valencia is er zaterdagavond niet in geslaagd drie punten te pakken in LaLiga. In het Mestalla genoot de ploeg van trainer Gennaro Gattuso tegen Elche halverwege nog een voorsprong, maar die werd in het tweede bedrijf uit handen gegeven: 2-2. Aan Valenciaanse zijde was Edinson Cavani de grote man met twee treffers; Pere Milla scoorde namens los Franjiverdes tweemaal. Voorlopig staat Valencia op de zevende plek in Spanje, terwijl Elche ook na de negende speelronde hekkensluiter blijft.

Net als in het gewonnen duel met Osasuna (1-2) kreeg Justin Kluivert ook ditmaal een basisplek. Hoewel Valencia vanaf het eerste fluitsignaal controle over de wedstrijd leek te hebben, kwam de thuisploeg na een half uur spelen op achterstand. Na een ongelukkige overtreding van doelman Giorgi Mamardashvili in het eigen zestienmetergebied kende arbiter Juan Pulido een strafschop toe aan Elche. Milla nam zijn verantwoordelijkheid en schoot vanaf elf meter raak in de rechterbenedenhoek: 0-1. Op slag van het rustsignaal zette Cavani de achterstand eigenhandig om in een voorsprong.

Giorgi Mamardashvili vergeet even dat hij aan het voetballen is ???? Door de benutte penalty staat de thuisploeg op een 0-1 ??????????????????????.. ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaElche pic.twitter.com/cAe66gH21O — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 15, 2022

De Uruguayaan maakte zijn eerste treffer in het shirt van Valencia vanaf de penaltystip. De strafschop, die door de arbiter werd toegekend na een overtreding van Josan, werd door Cavani onberispelijk binnengeschoten: 1-1. Diep in blessuretijd verzorgde de spits ook de 2-1. Ditmaal werd Cavani bediend door André Almeida en knikte hij op overtuigende wijze binnen. Halverwege het tweede bedrijf kwam Elche op gelijke hoogte: Milla tekende met een rake kopbal zijn tweede van de avond aan.

In het slotkwartier kwam Valencia nog goed weg door een scheidsrechterlijke dwaling. Nico Fernández dacht de 2-3 te maken, maar net voor het afwerken had Pulido de aanval stopgezet vanwege een overtreding van Yunus Musah. De middenvelder werd bestraft met een gele kaart, maar de scheidsrechter vergat de voordeelregel toe te passen.