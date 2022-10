Xavi is eerlijk naar zichzelf: ‘In dat geval zal ik vertrekken bij Barcelona’

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 18:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:12

Trainer Xavi kijkt met vertrouwen uit naar het duel met Real Madrid, zo geeft hij aan op de persconferentie daags voor el Clásico. De coach van Barcelona vertelt dat teleurstellende 3-3 gelijkspel tegen Internazionale in de Champions League weliswaar een klap in het gezicht was, maar dat het seizoen nog lang niet verloren is. Integendeel. “We zullen ons ook niet aanpassen en gaan spelen met persoonlijkheid. En we gaan aanvallen”, blikt Xavi vooruit.

"Ik houd van dit soort wedstrijden", begint de keuzeheer. "Als je voetballer wil worden, dan droom je van dit soort wedstrijden. Als speler geniet je er nóg meer van dan als trainer. Ik zal ze helpen om de druk van de schouders van de spelers te halen, want ze moeten er vooral van genieten. Het zijn bijzondere wedstrijden die het maximale uit je kunnen halen. Of el Clásico me geil maakt? Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar ik hou er wel van om tegen Real Madrid te spelen. Ik ben erg competitief ingesteld en ik zou soms graag weer speler willen zijn om deze wedstrijden mee te maken.”

Het strijdplan heeft Xavi duidelijk voor ogen en hij is niet van plan om zijn tactiek aan te passen aan de tegenstander. “We zullen gaan spelen met een eigen persoonlijkheid: we gaan aanvallen. We moeten dapper zijn, maar tegelijkertijd geduld hebben. Ik verwacht dat zij in zullen zakken, want op die manier spelen zij comfortabel. Daarnaast willen wij hier niet zomaar winnen. Wij willen winnen met dominant en attractief voetbal. Hoewel we teleurgesteld zijn over het resultaat tegen Inter, is het vertrouwen in de kleedkamer groot.”

Na de praktische uitschakeling in de Champions League kreeg Xavi de nodige kritiek te verwerken, maar aan opstappen denkt de oefenmeester absoluut niet. "Ik ben geboren met een positieve instelling en ik geloof in hard werken en ontwikkeling. In Europa hebben we tegenslagen gekend, maar in LaLiga doen we het uitstekend. Ik ben culé in hart en nieren en ik wil dat dit goed afloopt. Pas als ik het zelf niet meer zie zitten, zal ik vertrekken. De dag dat ik zie dat ik geen oplossing meer ben, vertrek ik. Ik zou nooit een probleem willen vormen voor Barcelona, maar op dit moment zit ik hier goed."