Nederlands getint Leverkusen krijgt pak slaag en blijft in gevarenzone hangen

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:12

Bayer Leverkusen is zaterdagmiddag hard onderuit gegaan bij Eintracht Frankfurt. Leverkusen, met Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basis, ging pijnlijk met 5-1 ten onder. Bij VfL Wolfsburg stond Micky van de Ven wederom de hele wedstrijd in de basis. Tegen Borussia Mönchengladbach speelden die Wölfe met 2-2 gelijk. Frankfurt neemt voorlopig de vierde plaats over van Bayern München, dat zondag in actie komt. Leverkusen staat met een zestiende plaats nog altijd in de gevarenzone.

Frankfurt liet al vanaf het begin zien aanvallende intenties te hebben en was in de vijfde minuut dicht bij de openingstreffer via Mario Götze. De voormalig PSV'er zag zijn schot vanaf de rand van het zestienmetergebied net naast de linkerpaal vliegen. De thuisploeg bleef in de beginfase dreigend via Randal Kolo Muani, Daichi Kamada en Jesper Lindstrøm, zonder Leverkusen-doelman Lukás Hrádecký daarbij echt te testen. Na een klein half uur had de Finse goalie een uitstekende redding in huis op een poging van Kolo Muani. Toch kwam de thuisploeg nog voor rust op voorsprong. Een overtreding van Edmond Tapsboba leidde tot een strafschop, die door Kamada in twee instanties werd benut: 1-0.

In het tweede bedrijf leek Leverkusen de rug te rechten, nadat Hincapie een fraaie kopbal achter Kevin Trapp werkte: 1-1. De blijdschap bij de bezoekers, waar Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah op de bank begonnen, duurde echter maar twee minuten. Kolo Muani was dit keer wel trefzeker, nadat hij een puike voorzet van Christopher Lenz verlengde met het hoofd: 2-1. Eintracht kreeg vleugels en beloonde zichzelf in de persoon van Lindstrøm, die bal over Hrádecký werkte: 3-1. Nadat Hincapie een strafschop had veroorzaakt, en daarmee zijn tweede gele kaart ontving, was het gedaan voor de ploeg van trainer Xabi Alonso. Kamada was wederom vanaf de stip trefzeker, waarna Rafael Santos Borré in de slotfase vlak voor het Leverkusen-doel nog voor de 5-1 zorgde.