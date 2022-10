Barça krijgt nul op rekest in zoektocht naar volgende transfervrije aanwinst

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 17:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:05

Milan Skriniar ziet een transfervrije overstap naar Barcelona niet zitten, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De verdediger beschikt bij Internazionale over een aflopend contract en neigt momenteel naar een langer verblijf in Milaan. Ook een vertrek naar het al langer geïnteresseerde Paris Saint-Germain behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Barcelona wil de selectie ook komende zomer weer versterken met enkele transfervrije aanwinsten. De Catalanen werden eerder deze week nog door Mundo Deportivo in verband gebracht met Skriniar, maar volgens La Gazzetta dello Sport ziet de Slowaaks international niets in een overgang naar het Spotify Camp Nou. Internazionale staat naar verluidt op het punt om Skriniar een contractverlenging aan te bieden in een poging om zich langer te verzekeren van de diensten van de centrumverdediger.

Skriniar kan ook nog steeds rekenen op belangstelling van PSG, dat de 27-jarige mandekker afgelopen zomer ook al in wilde lijven. Tot een transfer kwam het destijds niet. De Fransen zouden in januari echter nog een poging voor hem willen wagen. Mocht een transfer dan opnieuw geen doorgang vinden, hoopt PSG Skriniar komende zomer alsnog transfervrij te verwelkomen.

Skriniar geniet bij Inter momenteel het volledige vertrouwen van trainer Simone Inzaghi. Het Serie A-duel met Sassuolo (1-2 winst) van vorige week zaterdag was de enige wedstrijd dit seizoen waarin hij niet in de basis begon. De verdediger werd vorige maand door Mundo Deportivo eveneens in verband gebracht met een transfervrije overstap in 2023 naar Real Madrid.