Superseizoen Jeremie Frimpong leidt tot interesse van Europese grootmacht

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 17:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:34

Jeremie Frimpong staat op de radar van Real Madrid, zo meldt journalist Ramón Álvarez de Mon van de Spaanse sportkrant Marca. Scouts van de Koninklijke zouden de rechtervleugelverdediger de afgelopen tijd meerdere keren aan het werk hebben gezien. Frimpong kent op persoonlijk vlak een uitstekend seizoen bij Leverkusen en dat is ook bij de recordhouder van de Champions League niet onopgemerkt gebleven.

Frimpong scoorde dit seizoen al vier keer en is daarmee, samen met Ramy Bensebaini van Borussia Mönchengladbach, de meest scorende verdediger van de Bundesliga. Zo kwam de jeugdinternational van Oranje in de vorige speelronde nog tot twee doelpunten in het duel met Schalke 04. Álvarez de Mon stelt dat Frimpong door Real wordt beschouwd als 'zeer interessant'. Bovendien zou Real vinden dat de rechtspoot past in het profiel van de club. Leverkusen heeft ook door dat zijn parel in de gaten wordt gehouden en heeft de initiële vraagprijs van 25 miljoen inmiddels verhoogd naar een nog onbekend bedrag. Frimpong staat tot medio 2025 onder contract in Leverkusen.

Of Real zijn interesse daadwerkelijk gaat intensiveren is nog maar de vraag, omdat de Madrilenen ook andere opties op het oog hebben. Wel is het zo dat de lijnen tussen Madrid en Leverkusen korter zijn geworden sinds de komst van Xabi Alonso naar Duitsland. De huidig trainer van de ploeg uit West-Duitsland speelde tussen 2009 en 2014 namelijk in het wit van Real. Frimpong is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij Leverkusen, dat verder een matig seizoen kent. Die Werkself staat op een vijftiende plaats in de Bundesliga, terwijl het in de Champions League met drie punten uit vier wedstrijden laatste staat in Groep B.

Frimpong werd in september nog enigszins verrassend buiten de definitieve selectie van het Nederlands elftal gelaten. Omdat bondscoach Louis van Gaal rondom de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België verklaarde dat hij zoveel mogelijk aan zijn huidige selectie wil vasthouden richting het aankomende WK, lijkt de kans klein dat Frimpong namens Oranje in Qatar aanwezig zal zijn. Eind september meldde Fabrizio Romano dat Ghana, waar Frimpong ook de nationaliteit van bezit, een kans rook om de geboren Amsterdammer over te halen om voor the Black Stars uit te komen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, is vooralsnog de vraag.

Alphonso Davies

Naast Frimpong zou Real ook zijn oog hebben laten vallen op Alphonso Davies, meldt journalist José Félix Díaz van Marca. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti zou van alle mogelijke kandidaten voor de linksbackpositie momenteel het meest geïnteresseerd zijn in de Canadees international. Na het vertrek van Marcelo zou de club versterking willen zien aan de linkerkant, mede omdat men in de Spaanse hoofdstad vindt dat Ferland Mendy nog niet heel erg overtuigt.