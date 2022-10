Oud-arbiter wil cashen met ‘Hand van God-bal’ Maradona; Lineker is ziedend

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 16:53 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:05

Ali Bin Nasser gaat de wedstrijdbal van de kwartfinale tussen Argentinië en Engeland op het WK van 1986 verkopen. Dat leidt tot verbazing in Engeland, daar de inmiddels 78-jarige Bin Nasser de scheidsrechter in de desbetreffende wedstrijd was. Het duel eindigde door een geweldige solo en een handsbal van Diego Maradona, beter bekend als ‘de Hand van God’, in 2-1.

De scheidsrechter zag de handsbal van Maradona over het hoofd, waardoor Argentinië naar de halve finale ging en het eindtoernooi uiteindelijk ook zou winnen. De verwachting is dat Bin Nasser flink gaat cashen op de wedstrijdbal. Eerder dit jaar werd het wedstrijdshirt van Maradona uit de wedstrijd tegen Engeland namelijk al voor 8,5 miljoen euro verkocht. De verwachting is dat de wedstrijdbal zo’n 3,5 miljoen euro oplevert.

Looks like someone’s punched it. https://t.co/LXcDkXa0Cg — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) October 13, 2022

Gary Lineker, die meespeelde in de desbetreffende wedstrijd in 1986 en ook scoorde, heeft geen goed woord over voor de plannen van Bin Nasser. “Hoe komt de bal in godsnaam bij de scheidsrechter terecht?”, vraagt de oud-speler zich af in gesprek met TalkSport. “Of ik over de nederlaag heen ben? Ja, natuurlijk ben ik dat. Maar dat de scheidsrechter de bal al die tijd in zijn kast houdt en nu de grootste scheidsrechtersfout in de geschiedenis van het WK voetbal gaat verzilveren… Is dat echt waar?”

Bin Nasser was zich tegenover Daily Mail echter van geen kwaad bewust. “Deze bal is onderdeel van de historie van het internationale voetbal. Het voelt als het goede moment om het met de wereld te delen. Ik heb het incident met Maradona niet kunnen waarnemen, omdat hij en Peter Shilton (de doelman van Engeland, red.) met hun rug naar mij toe stonden.” De Britse krant The Sun stuurde onlangs een verslaggever naar Tunesië om de oud-scheidsrechter aan de tand te voelen. Bin Nasser was echter niet van plan om van gedachte te veranderen. “Ik verkoop hem nog steeds, het kan me niet schelen wat je denkt. Je had niet naar mijn huis moeten komen. Ga weg. Ik heb een contract getekend en kan met niemand praten."