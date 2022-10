Zaterdag, 15 Oktober 2022

Barça en Real strijden met elkaar om middenvelder

Juventus ziet de winterse komst van Ilkay Gündogan naar Turijn zitten. De middenvelder beschikt bij Manchester City over een aflopend contract, waardoor I Nerazzurri overwegen om in januari een bod van 25 miljoen euro op hem uit te brengen. (Calciomercato)

Aston Villa is bereid om Bertrand Traoré in januari definitief te verkopen. De aanvaller maakt momenteel op huurbasis een goede indruk bij Istanbul Basaksehir, maar komt niet in de plannen van manager Steven Gerrard voor. (Football Insider)

Barcelona gaat de strijd met Real Madrid aan om de handtekening van Nicolò Barella. De middenvelder van Internazionale is zeer gewild en beschikt in Milaan nog over een contract tot medio 2026. (Calciomercato)

Manchester United staat op het punt om de eenzijdige optie in het aflopende contract van Diogo Dalot te lichten. De rechtsback staat in de belangstelling van Barcelona, maar als the Red Devils de optie lichten moet Barça met een transfersom over de brug komen. (ESPN)

Newcastle United zal een recordbedrag vragen als een club interesse toont in de diensten van sterspeler Bruno Guimarães. Een groot aantal Europese clubs, waaronder Real Madrid, is geïnteresseerd in de diensten van de Braziliaan. (Chronicle Live)