Carragher en Neville pleiten voor opvallende naam in WK-selectie Engeland

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 15:54 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:08

Als het aan Jamie Carragher en Gary Neville ligt, gaat Brentford-spits Ivan Toney met Engeland mee naar het WK in Qatar. De oud-spelers van respectievelijk Liverpool en Manchester United en analisten van Sky Sports zien in de 26-jarige aanvaller de ideale stand-in van Engeland-aanvoerder Harry Kane. Toney is een echte penalty-specialist en dat kan ten pas komen in Qatar, zijn de mannen van mening.

De spits van Brentford wacht echter nog altijd op zijn debuut in het elftal van bondscoach Gareth Southgate. Toney was vorig seizoen goed voor twaalf doelpunten in 33 Premier League-wedstrijden en was dit seizoen al acht keer trefzeker in tien competitieduels. De spits staat daarmee samen met Kane op de gedeelde tweede plaats in het topscorersklassement. Erling Braut Haaland gaat, niet geheel onverrassend, met vijftien doelpunten aan kop.

Daarnaast is Toney een echte penalty-specialist. De Engelsman, die Brentford vrijdagavond met twee doelpunten langs Brighton schoot (2-0), miste in de twintig penalty’s die hij tot dusver nam voor zijn huidige club nog nooit. Ook vrijdagavond was hij weer trefzeker vanaf de stip, wat zijn achtste benutte strafschop in de Premier League betekende. Het nationale team van Engeland won slechts drie van de tien beslissende penaltyreeksen op eindtoernooien en daardoor wordt de roep om Toney in het shirt van the Three Lions in Qatar alleen maar groter. Ook Carragher en Neville doen een duit in het zakje.

“Het is echt heel dapper om tot de allerlaatste seconde te wachten met je beslissing”, zegt Carragher bij Sky Sports over de penalty-techniek van Toney. “Hij wacht net zolang totdat de keeper eigenlijk geen tijd meer heeft om naar de bal te duiken. Ons werd altijd verteld dat je al voor je trap een kant moest kiezen, maar hij draait dat helemaal om.” Ook Neville is lyrisch over de spits. “Het is absoluut geweldig. Hij heeft de techniek die je niet graag ziet als ploeggenoot: hij loopt zo langzaam richting de bal… Het is een risico, maar als je in slow-motion naar zijn ogen kijkt zie je dat hij de keeper in de gaten houdt en niet de bal. Dat is een betoverende techniek. Hij wordt alleen maar beter en beter.”

Toney is dan ook de ideale man achter aanvoerder Kane op het WK, verwachten de analisten. “Hij moet gaan. Absoluut”, roept Carragher bondscoach Southgate op. “Kane is natuurlijk onze nummer één, maar daarachter hebben we veel spitsen van dezelfde categorie.” De oud-speler van Liverpool noemt Callum Wilson, Dominic Calvert-Lewin en Tammy Abraham. “Ik denk dat Toney bovenaan staat op dat lijstje. Niet alleen vanwege zijn prestaties, maar ook omdat hij penalty-specialist is.