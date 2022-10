Ancelotti bevestigt slecht nieuws in aanloop naar el Clásico: ‘Hij is out’

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 15:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:17

Carlo Ancelotti kan zondag tijdens el Clásico geen beroep doen op Thibaut Courtois, zo bevestigde de trainer van Real Madrid zaterdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Barcelona. De Belgische doelman moest de laatste twee LaLiga-duels ook al aan zich voorbij laten gaan vanwege een rugblessure. Aan de kant van Barcelona had Xavi wel positief nieuws te melden: Jules Koundé is fit genoeg om te starten.

Ancelotti gaf op de persconferentie te kennen dat er geen enkel risico genomen wordt met de rugblessure van Courtois. “Zijn herstel verloopt goed, maar het klopt dat hij weinig getraind heeft en dus zal hij er zondag niet bij zijn. We zullen zien wat er de volgende wedstrijd mogelijk is. Nu komt het er vooral op aan dat hij kan trainen”, aldus de trainer van Real. De verwachting is dat de sluitpost volgende week terugkeert bij de Madrilenen. De Oekraïner Andriy Lunin verving Courtois tijdens de LaLiga-duels met Osasuna en Getafe, en de Champions League-wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk.

Waar de afwezigheid van Courtois een flinke aderlating voor Ancelotti en Real is, kreeg Xavi juist een meevaller uit de ziekenboeg in aanloop naar el Clásico. De trainer van Barça liet weten dat Koundé fit genoeg is om te starten. De Franse verdediger raakte vorige maand geblesseerd aan zijn hamstring tijdens het Nations League-duel met Oostenrijk en miste hierdoor de competitieduels met Real Mallorca en Osasuna, en de Champions League-wedstrijden tegen Internazionale.

Real Madrid ontvangt Barcelona zondagmiddag om 16.15 uur in het eigen Santiago Bernabéu. Tijdens el Clásico staat de koppositie in LaLiga op het spel. Beide ploegen verzamelden 22 punten uit de eerste acht competitiewedstrijden, maar de Catalanen hebben momenteel een beter doelsaldo. Zowel Real als Barcelona kende geen geweldige generale. Antonio Rüdiger sleepte er dinsdagavond voor de Koninklijke tegen Shakhtar in de 95ste minuut een 1-1 gelijkspel uit, terwijl Barça op de rand van uitschakeling in de Champions League staat na een krankzinnig spektakelstuk tegen Inter (3-3).