Bizar: Premier League-doelman speelt al maandenlang met gebroken pols

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 15:01 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:03

José Sá heeft maandenlang met een gebroken pols onder de lat gestaan bij Wolverhampton Wanderers. De 29-jarige Portugees raakte geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Fulham (0-0) op 13 augustus, maar speelde dat duel uit en pakte in de slotfase zelfs nog een penalty van Fulham-spits Aleksandar Mitrovic. Ook in de zeven competitiewedstrijden die volgde stond Sá ‘gewoon’ op doel.

Dat maakte de interim-trainer van Wolves, Steve Davis, vrijdagmiddag bekend op de wekelijkse persconferentie. “Dat hij gewoon door heeft gespeeld tekent zijn karakter en doorzettingsvermogen. De medische staf, trainer en Sá zullen nu samen gaan zitten en de beslissing nemen of hij door kan spelen.” De doelman kwam vorig jaar zomer voor acht miljoen euro over van Olympiakos en kwam in zijn eerste seizoen in de Premier League tot 37 optredens.

Ondanks zijn polsblessure meldde Sá zich in september ook gewoon bij de nationale selectie van Portugal. De doelman zat tijdens de interlands tegen Tsjechië (0-4 winst) en Spanje (0-1 verlies) weliswaar op de bank, maar trainde gewoon mee met de groep. In de negen wedstrijden in de Premier League tot dusver kreeg hij twaalf doelpunten tegen en hield hij drie keer de nul. Davis sprak zijn lof uit over Sá. “Als keeper lig je altijd onder vuur, want je bent de laatste linie. Het is een goed voorbeeld voor anderen om te zeggen: je bent niet helemaal topfit, maar we hebben je nodig."

De 57-jarige interim-trainer staat voor de groep sinds Bruno Lage begin oktober werd ontslagen wegens teleurstellende resultaten. De Portugese oefenmeester was een jaar lang de eindverantwoordelijke in Wolverhampton, maar begon dit seizoen slecht. De ploeg won in de eerste negen wedstrijden slechts één keer en is daardoor terug te vinden op de achttiende plaats in de Premier League. Zaterdagmiddag speelt het team van Davis thuis tegen de hekkensluiter, Nottingham Forest.