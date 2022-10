United-aanvaller Mason Greenwood opnieuw gearresteerd in Manchester

Zaterdag, 15 oktober 2022

Mason Greenwood is zaterdagochtend opnieuw gearresteerd in zijn herenhuis in Manchester, zo meldt de Engelse politie. Daarmee is de 21-jarige aanvaller opnieuw het gesprek van de dag in zijn thuisland. Greenwood was op borgtocht vrij, maar heeft zijn voorwaarden geschonden. In januari werd de Engelsman gearresteerd nadat zijn ex-vriendin Harriet Robson hem beschuldigde van verkrachting, mishandeling en bedreiging.

Sinds zijn arrestatie begin dit jaar is Greenwood geschorst bij United en kwam hij geen enkele speelminuut meer in actie. De linkspoot mocht gedurende het onderzoek op borgtocht vrij, indien hij aan meerdere voorwaarden zou voldoen. Zo mocht Greenwood geen contact meer opnemen met Robson. Daar heeft de talentvolle aanvaller blijkbaar niet aan kunnen voldoen.

De politie van Manchester heeft inmiddels een statement gepubliceerd. “De politie van Manchester is op de hoogte van de beschuldiging betreffende een 21-jarige man die zijn borgtochtvoorwaarden schendt. Er is een arrestatie verricht op zaterdag 15 oktober 2022. Het onderzoek is op dit moment nog gaande.” United heeft aangegeven niet publiekelijk te reageren op het nieuws van zaterdagochtend. Greenwood staat nog tot medio 2025 onder contract bij de club.

Het volledige onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van Greenwood is nog altijd gaande. Wanneer de Engelsman voor de rechtbank moet verschijnen is nog niet bekend. Greenwood staat al jaren bekend als een van de grootste talenten van United. Hij speelde al 117 wedstrijden voor the Red Devils, waarin hij goed was voor 33 doelpunten. Greenwood debuteerde tevens al voor het nationale elftal van Engeland. Nike maakte na zijn arrestatie bekend dat het sponsorcontract met de aanvaller ontbonden is, terwijl ook EA Sports afstand van Greenwood nam door hem te verwijderen uit FIFA 22.