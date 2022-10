AZ en Feyenoord organiseren speciale actie voor revaliderende Van Iperen

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 13:51 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:55

AZ en Feyenoord, die het aanstaande zondag in Alkmaar tegen elkaar opnemen, zullen tijdens de Eredivisie-topper in actie komen voor Donny van Iperen. De 27-jarige voetballer belandde in augustus in coma na een harde botsing met een doelman tijdens een wedstrijd in Moldavië. Van Iperen is inmiddels terug in Nederland en is ontwaakt uit zijn coma, maar het herstel zal lang duren.

De familie van de verdediger zette daarom een crowdfundactie op om de revalidatieperiode te bekostigen en ook AZ en Feyenoord zullen dus hun steentje daaraan bijdragen. Van Iperen speelde jaren in de jeugdopleiding van de Alkmaarders en Arne Slot kent hem nog uit zijn tijd bij SC Cambuur. De twee clubs zullen de wedstrijdshirts na afloop van de topper signeren, waarna ze geveild worden voor de inzamelingsactie.

?? ???????? ??????????, ?????????? ?? AZ komt komend weekend in actie voor oud-speler Donny van Iperen. Zo worden onder andere de wedstrijdshirts geveild. #AZ #azfey #Eredivisie — AZ (@AZAlkmaar) October 14, 2022

Bieden op de tenues is mogelijk vanaf het eerste fluitsignaal (zondagmiddag 16.45 uur) en kan tot en met 16.00 uur op 22 oktober. Behalve het bieden op de wedstrijdshirts is het ook mogelijk om een donatie te doen voor het herstel van Van Iperen. Alle opbrengst van de actie gaat naar de crowdfundactie, die is opgezet door de familie van Van Iperen. De teller staat intussen op ruim veertigduizend euro. Van Iperen speelde in Nederland ook bij Telstar en Go Ahead Eagles en speelde sinds afgelopen zomer bij FC Zimbru Chisinau in Moldavië.

Begin augustus kwam de verdediger hard in botsing met de doelman van Dinamo-Auto Tiraspol. Van Iperen werd direct naar het ziekenhuis gebracht en werd een week later overgebracht naar het Erasmus MC. Daar werd duidelijk dat zijn thalamus is beschadigd, een belangrijke hersenkern die verantwoordelijk is voor belangrijke functies van het lichaam en de geest. Van Iperen is inmiddels begonnen aan zijn herstel, een erg zware en lange revalidatieperiode.

Doneren

Een donatie doen aan de inzamelingsactie kan via deze link.

Bieden op de gedragen en gesigneerde wedstrijdshirts kan vanaf zondagmiddag 16.45 uur via deze link.