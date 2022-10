Eredivisie-flop: ‘Geen spijt dat ik toen niet naar Chelsea ben gegaan’

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 12:47 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:54

Wout Faes, die in Nederland bij sc Heerenveen en Excelsior speelde, verliet Stade Reims afgelopen zomer voor zeventien miljoen euro voor Leicester City en heeft zijn debuut in de Premier League inmiddels gemaakt. Sterker nog, de 24-jarige verdediger stond in de laatste drie competitieduels in de basis bij the Foxes en maakte daarin telkens de negentig minuten vol.

Faes maakte geen geweldige indruk tijdens zijn huurperiodes bij Heerenveen en Excelsior, maar de enkelvoudig Belgisch international had op jonge leeftijd wel al de stap naar Chelsea kunnen maken. Dat maakt de verdediger bekend in gesprek met The Guardian. Faes genoot zijn opleiding bij Anderlecht en speelde zich daar in de kijker van the Blues. De Belg had daar echter geen interesse in. “Ik heb er nooit serieus over nagedacht om te gaan, want ik zat destijds op mijn plek bij Anderlecht”, begint Faes.

“Ik kreeg daar de juiste opleiding en ik wist dat Anderlecht op mij bouwde. Ik heb nooit gedacht: ik had toen naar Chelsea moeten gaan. Ik heb geen spijt.” De verdediger werd begin 2017 door Heerenveen een half jaar gehuurd van Anderlecht, waar slechts acht keer een beroep op Faes werd gedaan. In de zomer van hetzelfde jaar huurde Excelsior hem voor één seizoen van Anderlecht, waar de Belg uiteindelijk twintig wedstrijden zou spelen. Na een periode bij KV Oostende kwam Faes uiteindelijk bij Stade Reims terecht. De Fransen verkochten hem op Deadline Day van de afgelopen transferperiode aan Leicester.

Die stap bevalt uitstekend tot nu toe, zegt Faes. “Alles wat ik over de Premier League bedacht had, is uitgekomen. Iedereen kijkt ernaar, op het veld is de intensiteit en het tempo enorm hoog en de scheidsrechters laten meer toe dan ik gewend was. Elke keer dat ik het veld betreed besef ik me dat dit écht voetbal is.” De Belg hoopt stiekem ook op een plek in de WK-selectie van Roberto Martínez. “Het is een droom van elke speler om daar bij te zijn. Het belangrijkste is om bij Leicester te presteren. Het helpt dat ik nu in de Premier League op het hoogste niveau speel. Als ze me zien spelen hoop ik dat ze me meer kansen zullen geven”, aldus Faes over de Belgische technische staf.