Ten Hag moet slagvaardig zijn: ook Paris Saint-Germain aast op doelwit

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 12:19 • Wessel Antes

Manchester United en Paris Saint-Germain willen Lautaro Martínez wegplukken bij Internazionale, zo meldt La Gazetta dello Sport. De Parijzenaren zien in de 25-jarige Argentijn de ideale opvolger van Kylian Mbappé, die zou willen vertrekken bij PSG. Erik ten Hag zou op zijn beurt volgens de Italiaanse sportkrant nog altijd op zoek zijn naar een nieuwe spits.

Een pluspunt bij de komst van Martínez zou voor PSG zijn goede band met sterspeler Lionel Messi kunnen zijn. De 35-jarige linkspoot beschikt in het Parc des Princes over een aflopend contract en wil nog geen besluit nemen over zijn toekomst. Met het aantrekken van Martínez zou Messi eindelijk weer een vriend kunnen verwelkomen, na het vertrek van Mauro Icardi, Leandro Paredes en Ángel Di Maria uit Parijs. Dat zou de kans op een contractverlenging mogelijk vergroten.



United en Ten Hag waren afgelopen zomer al op zoek naar een centrumspits. Marko Arnautovic werd hevig in verband gebracht met een transfer naar Old Trafford, maar bleef na veel ophef van de United-fans gewoon bij Bologna. Ook de naam van Benjamin Sesko zong veelvuldig rond in Manchester. De negentienjarige spits van RB Salzburg vertrekt volgende zomer echter naar RB Leipzig. Uiteindelijk bleef Cristiano Ronaldo bij the Red Devils, maar dat weerhoudt de club er niet van in januari opnieuw de transfermarkt op te gaan. De komst van Martínez lijkt nu topprioriteit.

Martínez speelt sinds juli 2018 voor Inter, dat hem voor 25 miljoen euro over nam van het Argentijnse Racing Club. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt.com inmiddels geschat op 75 miljoen euro. In Milaan ligt Martínez nog vast tot medio 2026. Sinds zijn debuut kwam de rechtspoot 194 keer in actie voor Inter, waarin hij goed was voor 78 treffers en 26 assists. Martínez is tevens international voor de Argentijnse ploeg. In veertig interlands was de spits goed voor 21 doelpunten.