Dumfries vertelt hilarische anekdote over eerste dag bij Inter: ‘Was een drama’

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 11:27 • Wessel Antes • Laatste update: 11:40

Denzel Dumfries beleefde vorige zomer een ongelukkige eerste dag bij Internazionale, zo onthult de 26-jarige rechtsback in de Cor Potcast, die wordt geproduceerd door FC Afkicken. De Rotterdammer vertelt in gesprek met Bart Vriends, Thomas Verhaar en Maarten de Fockert dat hij bij aankomst opmerkte dat hij twee linkerschoenen in zijn tas had gedaan.

Verhaar, voormalig teamgenoot van Dumfries bij Sparta, was benieuwd aan wie Dumfries veel had tijdens zijn eerste dag. Door die vraagt klapt de rechtsback uit de school over die dag, ergens in augustus 2021. “Ik kan jullie vertellen dat de eerste dag in Milaan een drama was. Jullie kennen mij natuurlijk als echte professional. Kom ik op de club, doe ik mijn tas open, zie ik twee linkerschoenen”, vertelt Dumfries, die kan rekenen op hard gelach van zijn collega-voetballers.

Vervolgens komt Dumfries met een antwoord op de vraag van Verhaar. “Ik heb geluk dat Stefan (De Vrij, red.) hier speelt. Overal waar hij liep, liep ik ook. Gelukkig voelde Stefan dat heel goed aan, dus hij bleef dicht bij me”, vertelt Dumfries met zijn kenmerkende glimlach. Inmiddels staat de verdediger op 58 wedstrijden voor Inter, waarin hij goed was voor zeven treffers en negen assists.

In de kleedkamer zit Dumfries overigens niet naast De Vrij. “Ik zit naast Lukaku en aan de andere kant zit Asllani, een jonge speler.” Dumfries zegt dat met name de individuele kwaliteiten bij Inter indruk hebben gemaakt, en noemt onder meer de 36-jarige Edin Dzeko als voorbeeld. “Het afwerken van Edin Dzeko is, ongeacht zijn leeftijd, van een ander niveau.”