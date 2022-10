Internet gaat los op plotselinge transformatie sinds Premier League-overstap

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 11:20 • Tom Rofekamp

De glow up van Graham Potter houdt sociale media in zijn greep. Er duiken de afgelopen tijd steeds meer duoplaten op het internet op, waarop het huidige uiterlijk van de Chelsea-manager naast diens voorkomen uit zijn tijd bij Brighton & Hove Albion wordt gezet. Potter heeft nu ook zelf gereageerd op zijn 'transformatie'.

De 47-jarige keuzeheer werd op de persconferentie voor het duel met Aston Villa van zondag gevraagd naar zijn stilistische keuzes. "Iemand vertelde me laatst dat ik helemaal opgebloeid ben", grapte Potter. "Ik weet niet wat het is. Ik groei in mijn gezicht als goede wijn." Toch gaf de oefenmeester daarop zijn 'geheim' prijs. "Ik heb een knipbeurt gehad van iemand die ook de spelers knipt. Waarschijnlijk heeft dat het verschil gemaakt, maar ik weet het ook niet. Het kostte in ieder geval meer dan ik dacht dat het zou kosten."

Then & now Graham Potter. pic.twitter.com/Uh4MhlHkWS — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) October 15, 2022

Afgelopen januari beaamde Potter nog dat hij nooit een 'sexy' manager zou worden. "Het is moeilijk om een sexy persoon te zijn wanneer je 'Potter' heet. Al helemaal als je eerste naam 'Graham' is", zei de toenmalig manager van Brighton destijds. "Voeg daar een lang gezicht en een rode baard aan toe, en dan zit er voor mij niets anders op dan gewoon voetbaltrainer te blijven en met de spelers te werken."

'Zijn vorige versie' belette Chelsea in ieder geval niet om Potter in dienst te nemen. Sinds zijn entree op Stamford Bridge won de Engelsman vier van zijn vijf duels; het overige speelde hij gelijk. In de Premier League bivakkeren the Blues vooralsnog op een vierde plek, terwijl ze in de Champions League aan kop gaan in Groep D. Voorganger Thomas Tuchel zou inmiddels al twee jobs bij andere Premier League-clubs hebben afgewezen.