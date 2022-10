Excelleren in de Bundesliga, dromen van de Eredivisie: ‘Het zou kunnen, toch?’

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 10:36 • Tom Rofekamp

Sheraldo Becker droomt van een terugkeer bij Ajax. Het jeugdexponent van de Amsterdammers maakte nooit zijn debuut voor het eerste elftal, maar schiet nu als speler van Union Berlin wel de hele Bundesliga aan flarden. Met zes goals en drie assists in negen competitiewedstrijden lijkt interesse van de (buitenlandse) top een kwestie van tijd, maar als Ajax aan zou kloppen...

Union Berlin gaat na negen speelronden aan kop in de Bundesliga, met een doelsaldo van zestien tegenover zes. Bij negen van de Berlijnse doelpunten was Becker direct betrokken. Het aanpassen aan de Bundesliga was echter geen eenvoudige opgave voor de aanvaller. "In een topcompetitie kom je er niet mee weg, wanneer je niet op en top professioneel bent", zegt Becker in gesprek met De Telegraaf. "Dat is me de eerste tweeënhalf jaar (in de Eredivisie, bij PEC Zwolle en ADO Den Haag, red.) gelukt. M’n mindset is de grootste verandering geweest. Alles in je hoofd de positieve en goede kant op laten gaan. Weten waarvoor ik het doe."

Daardoor wordt Becker compleet op handen gedragen door het Duitse publiek. Dat was in zijn beginperiode bij ADO wel anders. "Ik wilde me in de Eredivisie bewijzen, omdat ik wist dat ik het kon na mijn periode bij PEC onder Ron Jans", blikt Becker terug. "Maar je komt van Ajax, dus iedereen verwacht dat je het verschil kunt en gaat maken. Het team speelde toen ook niet de pannen van het dak, maar we zijn uiteindelijk wel met zijn allen bovenop die moeilijke periode gekomen. Of ik toen wel eens aan mezelf heb getwijfeld? Nee, hoor. Ik had altijd geloof in mezelf en dat moet ook als je de top wilt bereiken. Anders gaat het je niet lukken."

Nu lijkt het de 27-jarige aanvaller ook daadwerkelijk 'te lukken'. Zijn naam prijkt na negen Bundesliga-speelronden op de derde plek op de topscorerslijst, waarop hij alleen Niclas Füllkrug (Werder Bremen) en Christopher Nkunku (RB Leipzig) voor zich moet dulden. Interesse van de buitenlandse top lijkt een kwestie van tijd, maar wat als jeugdliefde Ajax aan zou kloppen? "Het zou mogelijk kunnen zijn, toch?", vraagt Becker zich af. "Ik ben er opgegroeid. Waar Ajax voor staat en wat de club voor mij betekent, dat zal nooit veranderen. Een vervolgstap in de Bundesliga of naar een andere grote competitie zou prachtig zijn, maar als Ajax mij belt, wordt het toch weer een ander verhaal. Maar dat zijn dromen. Ik focus me op het hier en nu", sluit de geboren Amsterdammer af.