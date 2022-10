Arne Slot wilde ‘slimme’ voetballer van AZ dolgraag bij Feyenoord zien

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 10:30 • Wessel Antes • Laatste update: 10:58

Arne Slot wilde Jordy Clasie vorige zomer naar Feyenoord halen, zo zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De komst van de 31-jarige middenvelder werd, gezien zijn fitheid, niet breed gedragen binnen de Rotterdamse club. Zodoende tekende de destijds transfervrije Clasie opnieuw bij AZ, waar hij in het elftal van Pascal Jansen uitgroeide tot een van de sleutelspelers.

Aanstaande zondag spelen AZ en Feyenoord tegen elkaar in Alkmaar. Clasie staat tijdens die wedstrijd aan de aftrap voor de Alkmaarders, maar dat had ook anders kunnen lopen. Feyenoord deed de transfervrije Clasie volgens het Algemeen Dagblad zelfs een bescheiden aanbieding vorige zomer, waarna de middenvelder toch voor AZ koos. “Iedereen weet dat ik een fan van de voetballer Jordy Clasie was en nog steeds ben”, aldus Slot.

Toch was niet iedereen binnen de Rotterdamse club overtuigd van de middenvelder. Ook supporters stonden niet te springen om zijn komst. “Nee, daar gingen de handen toen niet massaal voor op elkaar. Dat had te maken met het feit dat zijn tweede periode bij de club geen succes was geworden. Hij was gewoon niet echt fit geweest.” Inmiddels is Clasie topfit. De middenvelder speelde dit seizoen al negentien wedstrijden voor AZ.

Slot haalde Clasie als trainer van AZ in 2019 transfervrij op bij Southampton. “Hij was transfervrij en ik belde hem tijdens zijn vakantie op Ibiza zo vaak, omdat hij echt topfit moest worden.” De oefenmeester is onder de indruk van de ontwikkeling van Clasie in Alkmaar. “Bij AZ is hij vervolgens langzaam weer naar zijn oude niveau gekropen en als je hem nu ziet spelen zie je gewoon wekelijks een uitstekende Clasie. Misschien wel beter dan hij ooit was? Dat zou kunnen, hij laat het in elk geval keer op keer zien.”