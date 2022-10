Lineker kent homoseksuele PL-sterren, en roept op: ‘Kom uit de kast in Qatar’

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 09:52 • Tom Rofekamp

Gary Lineker kent enkele Premier League-spelers die 'erg dicht bij' het uit de kast komen als homoseksueel zijn geweest, zo vertelt hij in gesprek met de Daily Mirror. Hoewel de analist geen namen wil noemen, hoopt hij dat de spelers in kwestie tijdens komend WK hun geaardheid bekendmaken. Het zou volgens Lineker een krachtige boodschap afgeven aan de wereld, daar het toernooi wordt gehost in een land waar homoseksualiteit een strafbaar feit is.

Lineker zegt dat het bij de homoseksuele spelers die hij kent gaat om 'Premier League-sterren', die 'erg dicht bij het uit de kast komen' zijn geweest. "Dat weet ik zeker. Ik ken er een paar, maar natuurlijk is het niet aan mij om te zeggen wie zij zijn. Maar het zou geweldig zijn als een of twee van hen uit de kast zouden komen tijdens het WK. Dat zou fantastisch zijn. Er is geen beter moment om een land waar seksuele activiteit met hetzelfde geslacht verboden is voor paal te zetten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op homoseksualiteit staat in Qatar een gevangenisstraf van één tot drie jaar. Voor moslims die de sharia volgen kan dat zelfs de doodstraf tot gevolg hebben. Vanwege die wetgeving liet Josh Cavallo, die vorig jaar de eerste openlijk homoseksuele actieve speler in het mannenprofvoetbal werd, afgelopen zomer al weten voor zijn leven te vrezen bij een eventuele uitverkiezing voor zijn land Australië.

Cavallo werd zeven maanden na zijn coming out gevolgd door Jake Daniels. De zeventienjarige aanvaller van Blackpool werd daarmee de eerste Britse voetballer die uit de kast kwam in 32 jaar. Lineker hoopte dat de twee voor 'een domino-effect' zouden zorgen. "Omdat er zo, zo veel spelers zijn die een leugen moeten leven. Ik weet zeker dat het erg moeilijk is. Ga daar maar eens doorheen. Maar ik denk dat wat we tot nu toe gezien hebben erg positieve respons is."

Ook Iker Casillas leek afgelopen week uit de kast te komen als homoseksueel. De oud-doelman en clublegende van Real Madrid deelde het nieuws via Twitter, maar verwijderde het bericht later weer. Volgens AS ging het om een grap, die een reactie was op alle geruchten over zijn relatiestatus in de Spaanse roddelpers. De tweet kwam Casillas op vernietigende reacties te staan, onder meer van Cavallo en van Oranje Leeuwin Merel van Dongen, die zelf al een aantal jaar samen is met oud-voetbalster Ana Romero.