Hendriks over technisch directeur bij Ajax: ‘Denk dat ze met Blind bezig zijn'

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 09:42 • Wessel Antes • Laatste update: 10:05

Hélène Hendriks denkt dat Danny Blind de nieuwe technisch directeur van Ajax gaat worden, zo zegt de presentatrice als tafelgast bij Vandaag Inside. Hendriks denkt dat de Amsterdammers momenteel zeker bezig zijn met een vervanger voor het technische duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, en kijkt er niet raar van op als Ajax weer bij Blind uitkomt.

Na een discussie over de toekomst van het technische hart bij Ajax komt Hendriks bij de naam van Blind uit. “Ik denk dat ze met Blind bezig zijn. Die was natuurlijk al eens Directeur Spelersbeleid, in 1999 volgens mij. Dat ging natuurlijk helemaal niet zo goed, maar hij zit verweven in die club. Ik denk dat ze met hem bezig zijn en dat hij na het WK het beleid gaat uitvoeren bij Ajax. Misschien is hij daar achter de schermen zelfs al mee bezig.” Momenteel is Blind nog actief als assistent-bondscoach van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.

Hendriks denkt dat Ajax in de persoon van Blind een sterke man zou aanstellen om het technische beleid uit te voeren. “Dat denk ik wel, ja.” Johan Derksen is het daar niet mee eens. “Ik heb Danny Blind nooit een sterke man gevonden. Die heeft niet voor niets de bijnaam ‘scholletje’ omdat hij met alle winden meewaait. Die kiest altijd het sterke wiel om zelf te overleven. Dat is geen man die het beleid uitzet, maar iemand die de belangrijke mensen te vriend houdt. Dat moet je juist niet doen. Je moet een strijd kunnen voeren met de Raad van Commissarissen.”

Vervolgens reageert Derksen op een aantal genoemde suggesties. Clarence Seedorf vindt hij geen verstandig idee. “Die heeft net als Wesley Sneijder nul ervaring. Niet met zaken doen, en ook met leidinggeven niet.” Frank Arnesen kan ook niet, volgens Derksen. “Dan haal je dus ook de zoon van Arnesen binnen, die bij iedere transfer betrokken is. Dat vonden ze bij Feyenoord ook niet prettig.”