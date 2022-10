Wim Kieft komt met advies voor Kökçü: ‘Als je een grote speler wil worden…’

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 08:56 • Wessel Antes • Laatste update: 10:03

Wim Kieft vindt dat Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü te zelfkritisch is, zo laat de analist optekenen in zijn wekelijkse column in De Telegraaf. Kieft is van mening dat Kökçü zichzelf daardoor af en toe uit de wedstrijd laat halen. De oud-international van Oranje denkt dat de Turkse Nederlander het ver kan schoppen, mits hij leert te accepteren dat hij af en toe minder in de wedstrijd zit.

Kieft begint zijn column met een lofzang over Kökçü. “In het elftal van Feyenoord kijk ik vooral met plezier naar de geweldige ontwikkeling van Orkun Kökçü. In zijn eerste jaren vond ik hem wat flegmatiek, ook in zijn passing. Nu is hij een strijder geworden. Hij gaat voorop in het gevecht en hij speelt veel dwingender dan hij eerst deed.” De pas 21-jarige Kökçü staat ondanks zijn leeftijd al op 141 officiële wedstrijden voor Feyenoord.

Kieft denkt dat de ontwikkeling van de Feyenoord-middenvelder ook heeft te maken met de speelwijze van trainer Arne Slot. “Je moet wel mee. Er wordt veel meer van je gevraagd, de trainer verlangt dat iedereen vol druk zet op de bal en Kökçü brengt zelf voetballend ook veel.” Een andere ontwikkeling heeft Kökçü ook goed gedaan, zo denkt Kieft. “Hij is dit seizoen ook aanvoerder geworden. Er zijn verschillende soorten aanvoerders en de een is mondiger dan de ander. Maar ik zie hem juist in het veld wel leiding geven.”

Wel ziet Kieft nog een verbeterpunt bij Kökçü. “Zijn enige probleem is, en dan haast ik me erbij te zeggen dat ik het tegelijkertijd een mooie persoonlijke eigenschap vind, dat hij ontzettend zelfkritisch is. Zo erg dat hij zich soms uit zijn spel laat halen als hij een keer even niet zo goed speelt. Als Kökçü een grote middenvelder wil worden, moet hij accepteren dat ook een goede speler wel eens minder in de wedstrijd zit. Het is best mooi om te zien hoe hij na afloop zo kritisch op zichzelf is, maar het gaat niet altijd om je spel maar om wat je toevoegt aan het team als je een keer wat minder bent.”

Toch sluit Kieft af met een positieve noot over de rechtspoot. “Alles bij elkaar is zijn ontwikkeling op dit moment prachtig.” Afgelopen donderdag speelde Kökçü tegen FC Midtjylland (2-2) een uitstekende wedstrijd. 1908.nl maakte een dag later bekend dat scouts van Olympique Lyon en Borussia Dortmund aanwezig waren in De Kuip om Kökçü te bekijken. De aanvoerder van Feyenoord ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2025.