Wesley Sneijder doet onthulling over gevoerde gesprekken met Ajax

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 08:23 • Wessel Antes • Laatste update: 09:59

Wesley Sneijder heeft gesprekken gevoerd met Ajax in de periode na het vertrek van Marc Overmars, zo onthult de recordinternational van het Nederlands elftal vrijdagavond bij Veronica Offside. In februari 2022 stapte Overmars op vanwege grensoverschrijdend gedrag, waarna de Amsterdammers op zoek gingen naar een vervanger. Sneijder voerde gesprekken, maar kreeg vervolgens niets meer te horen.

Wanneer presentator Wilfred Genee aan Sneijder vraagt waarom hij niet in aanmerking komt voor de technische leiding van Ajax, klapt de voormalig middenvelder uit de school. “We hebben wel gesprekken gehad daarover, maar dat werd in één keer stopgezet. Daarna heb ik niets meer vernomen. Dat waren interne gesprekken, met wie dat was doet er niet toe. Als een boek eenmaal gesloten is, blijft het voor mij ook dicht”, aldus Sneijder, die aangeeft zich te richten op andere plannen.

Sneijder voelt zich niet gepasseerd nu Ajax niets meer heeft laten horen. “Blijkbaar is dat de werkwijze, maar het is ook niet belangrijk. Ik ga geen mensen afvallen.” Sneijder geeft verder ook aan hoe de gesprekken tot stand zijn gekomen. “Ik heb een brief gestuurd met wat mijn ideeën waren. Dat ging veel verder dan alleen mijn persoon. Het ging ook over mensen om me heen die ik mee kon nemen. Van de ene op de andere dag hoorde ik alleen niets meer.”

Donderdag zei Fortuna Sittard-eigenaar Atilla Aytekin in gesprek met Voetbal International dat Sneijder de juiste man is voor zijn grootschalige voetbalproject. De oud-Ajacied moet een van de drijvende krachten woorden achter een groot consortium. "Wesley is nog enthousiaster over onze plannen", zei Aytekin. "Het is een heel mooi project waar we heel serieus mee bezig zijn, geen luchtfietserij, dat zien mensen. Wesley ook. Op onze beurt zijn wij heel enthousiast over hem. Je hebt altijd een bepaald beeld vanuit de media. Maar als je rustig met iemand zit, zie je inzichten en capaciteiten veel reëler en rationeler naar voren komen."