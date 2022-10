VZ 5: ‘Scouting bij Ajax totale chaos’; verschrikkelijk nieuws voor Kanté

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Verweij: Bassey was al jaren compleet van radar verdwenen bij Ajax-scouting

Het laatste dat de Ajax-scouting van Calvin Bassey zag voor zijn transfer naar Amsterdam, dateert van uit zijn tijd bij Leicester City. Dat onthult Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Alleen trainer Alfred Schreuder bekeek de Nigeriaans-Engelse stopper later nog, voordat hij de club instrueerde hem voor maximaal 26,5 miljoen euro over te nemen van Rangers FC. Het illustreert volgens Verweij de onrust die er momenteel onder de scouts van Ajax heerst.

Kanté moet WK aan zich voorbij laten gaan; deelname James onwaarschijnlijk

N'Golo Kanté moet het WK definitief uit zijn hoofd zetten. De Franse middenvelder kampt al een tijdje met een hamstringblessure en zal volgens L'Équipe niet tijdig hersteld zijn om deel te nemen in Qatar. The Athletic spreekt van een absentieduur van drie maanden. Daarnaast lijkt het ook onwaarschijnlijk dat Reece James, zijn teamgenoot bij Chelsea, aanwezig zal zijn op het WK. De knieblessure van de rechtsback blijkt ernstiger dan gedacht.

Xavi Simons verschaft duidelijkheid over PSG-clausule: ‘Ik ben gewoon eerlijk’

Xavi Simons heeft tekst en uitleg gegeven over de clausule in zijn contract die hem in staat stelt om in de zomer van 2023 naar Paris Saint-Germain te vertrekken. Het bestaan van die mogelijkheid was de afgelopen tijd onderwerp van discussie, maar Simons heeft nu zelf duidelijkheid verschaft. Alleen als de spelmaker van PSV zelf terug zou willen naar Parijs, kan dat geregeld worden.

PEC maakt Keuken Kampioen Divisie in topper vol goals weer spannend

PEC Zwolle heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis wonnen de Zwollenaren met 3-2 van koploper Heracles Almelo. Gervane Kastaneer maakte de openingstreffer, waarna Lennart Thy twee treffers voor zijn rekening nam. Samuel Armenteros en Rigino Cicilia maakten het nog spannend, maar de thuisploeg trok de drie punten over de streep. Daarmee bedraagt het gat op de ranglijst tussen beide teams nog maar twee punten.

Neymar hoort vijf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen vanwege zaak uit 2013

Neymar heeft vijf jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen. De Braziliaanse aanvaller moet zich komende week verantwoorden in de fraude- en corruptiezaak die rond hem speelt. In 2013 verkaste Neymar van Santos naar Barcelona en daar zouden door het kamp rond de voetballer boekhoudkundige trucjes zijn toegepast om financieel gunstiger uit de deal te komen. Het is aan het Spaanse hof de taak om te beoordelen of dat strafbaar was, maar een Braziliaanse investeringsmaatschappij vindt alvast dat de aanvaller de gevangenis in moet.

