‘Scouts van Dortmund en Lyon zaten donderdag op de tribune in De Kuip'

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 23:42 • Sam Vreeswijk

Orkun Kökçü wordt in de gaten gehouden door onder meer Borussia Dortmund en Olympique Lyon. Volgens 1908.nl zaten scouts van beide clubs donderdagavond op de tribune tijdens het Europa League-duel tussen Feyenoord en FC Midtjylland (2-2). Kökçü speelde het hele duel mee en pakte halverwege de tweede helft een gele kaart, maar kwam niet tot scoren.

Het was niet de eerste keer dat de middenvelder in de gaten werd gehouden door Borussia Dortmund. Ook vorige week zouden er scouts van de huidige nummer vijf van de Bundesliga op de tribune hebben gezeten, toen Feyenoord het in Denemarken opnam tegen Midtjylland. Ook vorig seizoen, in de Conference League, werd Kökçü bekeken door scouts van die Borussen. Dat gebeurde onder meer tijdens het uitduel tegen Slavia Praag.

Mocht Borussia Dortmund of Olympique Lyon de 21-jarige Kökçü willen overnemen van Feyenoord, dan zal het diep in de buidel moeten tasten. Hij staat nog tot medio 2025 onder contract bij de Rotterdammers. Daarnaast zou Feyenoord al langere tijd het plan hebben om de zeventienvoudig Turks international nog een jaar extra aan zich te binden.

Kökçü, die tegen Midtjylland vlak voor tijd van afstand nog bijna voor de 3-2 zorgde, maakte eind 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Hij mocht destijds invallen tegen FC Emmen (1-4 winst) en was goed voor een goal en een assist. In totaal speelde de huidig aanvoerder van Feyenoord tot dusver 140 wedstrijden in alle competities voor de Stadionclub, waarin hij 24 keer trefzeker was.