Sneijder vertelt lachend over Cillessen: ‘Het komt allemaal door Rafael'

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 23:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:46

Wesley Sneijder krijgt in Veronica Offside de slappe lach als hem gevraagd wordt naar Jasper Cillessen. De recordinternational van Oranje maakte de doelman van NEC mee tijdens het WK in 2014 en geeft een voorbeeld over zijn ervaringen met de goalie. "De redactie belde me op: 'Wes, heb jij nog wat te melden over Cillessen?'", lacht Sneijder als inleiding op zijn verhaal.

Rafael van der Vaart nam Cillessen twee weken geleden stevig onder vuur door de keeper 'een naar mannetje' te noemen. Sindsdien weigert de 63-voudig international met de media te praten. "Het komt allemaal door Rafael. Rafael probeert mij er nu ook nog in te betrekken", reageert Sneijder met een knipoog. Andy van der Meijde wil weten wat de oud-middenvelder van Cillessen vindt. "Ik weet het niet. Hij zei nooit wat", aldus Sneijder. "Ik kreeg ook geen hoogte van hem."

Kees Jansma benadrukt dat Cillessen vooral 'een hele goede keeper' is. "Jazeker, dat is ook geen discussie", weet Sneijder. "Maar dit heb je sowieso met keepers: het zijn een beetje einzelgängers. Dat is echt zo. Ze zijn gewoon een beetje apart, maar dat is ook niet erg." Wilfred Genee wil meer horen over Cillessen en geeft een voorzet: "Hij had zijn ouders toch altijd bij zich?"

Sneijder moet hard lachen om de vraag. De oud-international voelt dat de presentator van de talkshow hem uitspraken wil ontlokken, maar gaat er uiteindelijk toch op in. "Ja, zijn vriendin was ook altijd mee, volgens mij. Zijn ouders en vriendin, ja", lacht Sneijder. Van der Meijde haakt daarop in: "Zo gaat dat bij voetballers, dan gaan ze dingen zoeken bij je." Sneijder: "Zeker als je bij elkaar bent op zo'n toernooi, en je ziet elke keer die ouders of die vriendin. Tja, dan praat je met elkaar", vervolgt hij hard lachend.

Jansma was als perschef aanwezig tijdens het WK 2014 en deelt zijn ervaring. "We hebben hem een tijdje meegemaakt. Het gekke is: op die dingen werd hij wel een beetje beoordeeld en veroordeeld, waardoor we eigenlijk vergeten dat het gewoon een hele goede, betrouwbare keeper is. Volgens mij moet je hem daarop selecteren. Maar ik kan niet ontkennen dat we erom gelachen hebben", aldus Jansma, die zijn lach ook al niet kan onderdrukken.

"Kees, jij weet toch dat moment van Cillessen tegen Mexico?", vraagt Sneijder retorisch. Nederland won op het WK 2014 met 1-2 van de Mexicanen. "We kwamen 1-0 achter door een afstandsschot van Giovani dos Santos", vervolgt Sneijder. "Uiteindelijk maakten we het nog goed, maar een dag later was er bespreking. Daarna liepen we zo dat hokje uit. Op dat moment zegt Van Gaal tegen Cillessen: 'Wat zijn nou eigenlijk jouw kwaliteiten?' Waarop Cillessen zegt: 'Ik denk dat ik wel een allround keeper ben.' Waarop Van Gaal begint te lachen: 'Ha-ha, jij hebt gewoon het geluk aan je kont hangen!'" Van der Meijde: "Dat kan toch niet! Zijn vertrouwen gaat daarvan toch naar beneden?" Sneijder: "Ja, natuurlijk."