Ongelukkige hoofdrol Joël Veltman bij nederlaag Brighton & Hove Albion

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 23:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:11

Joël Veltman heeft vrijdagavond een ongelukkige bijdrage geleverd aan de 2-0 nederlaag van zijn club Brighton Hove & Albion op bezoek bij Brentford. De verdediger gaf na ruim een uur spelen een strafschop weg, die werd benut door Ivan Toney. Diezelfde spits had in de eerste helft ook al de openingstreffer verzorgd. Door de nederlaag blijft Brighton zevende in de Premier League, terwijl Brentford naar de achtste plek klimt.

Na ruim twintig minuten zette Veltman de bezoekers bijna op voorsprong. Een corner van Pascal Groß kwam bij de Nederlander terecht, waarna Veltman zijn afstandsschot gekeerd zag worden door Brentford-doelman David Raya. Brentford was twee minuten later ook dicht bij de openingstreffer, toen een volley van Bryan Mbeumo op de lat belandde. In de 27ste minuut kon de thuisploeg alsnog juichen. Toney kreeg een lage voorzet en werkte de bal achter zijn standbeen langs Brighton-sluitpost Robert Sánchez: 1-0.

Joël Veltman gaat de fout in en Brentford krijgt een penalty. Die kan je wel overlaten aan Ivan Toney!?? 2??0?? penalty's genomen 2??0?? penalty's gescoord Wat een statistiek ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #BREBHA pic.twitter.com/kRvWGGPk2f — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 14, 2022

Na een kwartier spelen in de tweede helft belandde een corner van Brentford bij Toney. Hij stond met zijn rug naar het doel, met Veltman achter zich. De dertigjarige rechtsback hield de spits enigszins vast en tikte zijn been aan. De Engelsman ging naar het gras, en de scheidsrechter wees naar de stip. Toney benutte het buitenkansje en verdubbelde zo de score. In het restant van de wedstrijd kreeg Brighton nog enkele kansen om het duel weer spannend te maken, maar scoren deden the Seagulls niet. Daarmee was de derde nederlaag van het seizoen een feit voor Veltman en zijn ploeggenoten.