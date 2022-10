Verheydt laat Kuijt juichen; Lucca en Martha stelen punten in Almere

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 22:11 • Laatste update: 22:44

Dirk Kuijt is met ADO Den Haag uitstekend begonnen aan de tweede periode van de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaars wonnen op bezoek bij NAC Breda verdiend met 1-2 en hadden dat vooral te danken aan Thomas Verheydt, die beide doelpunten maakte. Verder vond FC Eindhoven, de nieuwe nummer drie van de competitie, met een zege tegen TOP Oss (2-1) de aansluiting met PEC Zwolle en Heracles Almelo, die tegen elkaar speelden (2-3). MVV Maastricht daalt naar de vierde plek door een gelijkspel tegen Jong PSV (1-1). Jong Ajax won mede dankzij treffers van Lorenzo Lucca en Ar'jany Martha tegen alle verhoudingen in van Almere City (2-3).

NAC Breda - ADO Den Haag 1-2

Odysseus Velanas legde de bal in de derde minuut precies op het hoofd van Jort van der Sande, die NAC al heel snel aan een voorsprong hielp: 1-0. Binnen het kwartier kwam ADO op vergelijkbare wijze terug in het duel: Thomas Verheydt knikte bij de tweede paal binnen uit een voorzet van Xander Severina. Velanas had na een klein half uur de 2-1 op de schoen, maar wachtte in vrije positie te lang met schieten en werd afgestopt. De bal viel vervolgens aan de andere kant binnen, opnieuw via Verheydt, die ditmaal een ragfijne voorzet van Amar Catic inkopte.

Op slag van rust had Verheydt een penalty verdiend na een tik van Anselmo García MacNulty, maar Edwin van de Graaf legde de bal niet op de stip. ADO had het in de tweede helft op eigen kracht kunnen beslissen, maar Severina pegelde de bal op de paal en Verheydt kopte even later recht op Roy Kortsmit. NAC zocht vol de aanval en kwam heel dichtbij via Ayouba Kosiah, die van vlak voor het doel over kopte.

Almere City - Jong Ajax 2-3

Jong Ajax kwam na twintig minuten aan de leiding via Christian Rasmussen, die simpel binnenkopte na een goede voorzet van Kian Fitz-Jim: 0-1. Het was een aantrekkelijke eerste helft, waarin beide ploegen vol de aanval zochten. Almere City maakte na 27 minuten gelijk via Manel Royo, die de bal van buiten de zestien schitterend binnen legde, al had de linksback mogelijk een voorzet bedoeld: 1-1. Kort voor rust kreeg Lucca de bal op een presenteerblaadje na een breedteballetje van Youri Regeer, waardoor de spits van Jong Ajax simpel binnen kon tikken: 1-2. Lucca staat daarmee na drie optredens voor de beloften op vier treffers. In het eerste staat hij overigens na drie invalbeurten nog droog.

Een voorzet? Welnee! Deze bal waait heerlijk binnen ?? ?? Voetbal op Vrijdag ?? ESPN #?? #almjaj pic.twitter.com/ACCHSNATsf — ESPN NL (@ESPNnl) October 14, 2022

Almere kwam zes minuten na rust opnieuw op gelijke hoogte. Uit een corner kopte Jeredy Hilterman binnen: 2-2. Het regende vervolgens grote kansen voor de Flevolanders, die het vizier niet op scherp bleken te hebben. Zo kreeg Lance Duijvestijn de bal bij twee mogelijkheden niet achter keeper Tom de Graaf. Jong Ajax sloeg na 78 minuten op de counter toe: Fitz-Jim lanceerde Martha, die oog in oog met Nordin Bakker koelbloedig bleek: 2-3. Alles zat tegen bij Almere, dat in blessuretijd via Royo ook nog de lat raakte.

FC Eindhoven - TOP Oss 2-1

FC Eindhoven begon geweldig aan het duel met TOP Oss. Jasper Dalhaus behield in de derde minuut het overzicht en legde de bal klaar voor Charles-Andreas Brym, die van een meter of tien raak schoot: 1-0. Na een half uur kreeg Brym de bal panklaar gelegd door Evan Rottier, waarna de Canadees voor zijn tweede van de avond tekende: 2-0. Binnen twee minuten na rust bracht Toshio Lake de spanning terug door bij de tweede paal een voorzet binnen te glijden: 2-1. Eindhoven moest na ruim een uur met tien man verder, omdat Collin Seedorf zijn tweede gele kaart pakte. De druk op het doel van de thuisploeg was groot, maar de grootste kans volgde aan de overzijde, waar Naoufal Bannis de lat trof.

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-0

De Graafschap rekende met twee doelpunten binnen 26 minuten snel af met Jong FC Utrecht. Philp Brittijn zette na elf minuten een knappe actie in op de linkerflank en zette in grote vrijheid laag voor, waarna Danzell Gravenberch de bal van dichtbij binnenliep: 1-0. De Graafschap was heer en meester en kwam via Alexander Büttner al snel op 2-0. De linksback schoot de bal met wat geluk via het halve blok van zijn tegenstander hard binnen. Tien minuten na rust dacht Mees Rijks de bezoekers terug te brengen, maar de kopbal van de spits werd knap gekeerd door Hidde Jurjus.

Helmond Sport - Willem II 1-3

Nadat Nick Doodeman in de beginfase naliet de 0-1 te maken, was het even later wel raak voor de Tilburgers. Jesse Bosch ontving de bal na een vlotte aanval en besloot van een meter of 25 te schieten. Zijn schot belandde zeer fraai in de verre hoek: 0-1. De Tilburgers waren de dominante partij en beloonde zichzelf in de 27e minuut met de volgende treffer. Doodeman wist dit keer wel te scoren, nadat de aanvaller zich na een voorzet van Lucas Woudenberg ontdeed van zijn directe tegenstander en vlak voor het doel raak schoot: 0-2. Even na rust maakte Michael de Leeuw er met een kopbal bij de tweede paal 0-3 van. Martijn Kaars bracht de spanning nog wel terug met een schot in de verre hoek, maar verder dan dat zou Helmond niet meer komen.

MVV Maastricht - Jong PSV 1-1

Het goed presterende MVV zette vanaf de aftrap direct goed druk en kreeg via Rein Van Helden en Jarne Steuckers direct kansen op de voorsprong. Laatsgenoemde hielp een grote kans om zeep door de ongedekte Mart Remans niet te bereiken. Nadat Marko Kleinen van een meter of dertig de lat raakte, wist Steuckers dit keer wel het overzicht te bewaren. Hij vond de opgestoomde Nicky Souren, die eenvoudig doel trof in de korte hoek: 1-0. Via Jason van Duiven hadden de Eindhovenaren vlak voor rust de kans op 1-1, maar zijn poging uit een afgeslagen hoekschop vloog net langs de paal. Na rust gebeurde er aanmerkelijk minder, maar kwam Jong PSV op basis van de tweede helft verdiend op 1-1 via Simon Colyn. De Canadees werd gevonden in het strafschopgebied, die vlak voor de neus van MVV-doelman Romain Matthys raak schoot.

VVV-Venlo - FC Dordrecht 0-1

FC Dordrecht won vorige week knap met 3-0 van PEC Zwolle en daarmee lijkt de ploeg van trainer Michele Santoni aan vertrouwen te hebben getankt. Op bezoek bij nummer zes VVV-Venlo kwamen de Schapenkoppen vlak voor rust op voorsprong: Aliou Baldé werd diep gestuurd, speelde een verdediger uit en passeerde doelman Ennio van der Gouw. Na de rust drong VVV aan. Eerst belandde een poging van Yahcuroo Roemer via doelman Liam Bossin op de paal, waarna diezelfde Bossin een paar minuten later een afstandsschot van Daan Huisman tegen de lat tikte. Ook invaller Levi Smans wist de gelijkmaker niet te maken: zijn eerste poging werd gekeerd door Bossin, terwijl hij niet veel later net naast kopte. Daardoor gingen de drie punten mee naar Dordrecht.

Telstar - Roda JC Kerkrade 2-1

Telstar domineerde in de eerste helft en kwam na twaalf minuten op voorsprong. Door een overstapje van Glynor Plet belandde de bal bij David Min, die Roda JC-doelman Moritz Nicolas omspeelde en binnen kon schieten. De bezoekers waren amper bekomen van de eerste klap voordat het volgende onheil zich aandiende. Lennerd Daneels maakte hands, de bal ging op de stip en Plet faalde niet: 2-0. In de tweede helft ging Roda JC nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer. Die viel echter pas in de blessuretijd: de poging van Bryan Limbombe werd nog gestopt door Ronald Koeman jr., waarna Dylan Vente de rebound benutte. Daar bleef het bij, waardoor Telstar de drie punten pakte.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 11 8 1 2 14 25 2 PEC Zwolle 11 7 2 2 11 23 3 FC Eindhoven 11 6 4 1 10 22 4 MVV Maastricht 11 6 3 2 3 21 5 Roda JC Kerkrade 11 5 3 3 6 18 6 Willem II 11 5 3 3 4 18 7 VVV-Venlo 11 5 2 4 -3 17 8 Jong AZ 11 5 1 5 3 16 9 Almere City FC 11 5 1 5 0 16 10 Jong Ajax 11 4 3 4 2 15 11 Telstar 11 4 3 4 -5 15 12 FC Dordrecht 11 4 2 5 -1 14 13 ADO Den Haag 11 4 2 5 -4 14 14 NAC Breda 11 4 2 5 -4 14 15 Jong PSV 11 3 4 4 -5 13 16 FC Den Bosch 11 4 0 7 -3 12 17 De Graafschap 11 3 2 6 -4 11 18 TOP Oss 11 3 1 7 -5 10 19 Helmond Sport 11 3 0 8 -7 9 20 Jong FC Utrecht 11 1 3 7 -12 6