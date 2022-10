FC Emmen laat na degradatiekraker te winnen na vermakelijke wedstrijd

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 22:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:57

FC Emmen en FC Volendam hebben elkaar vrijdagavond in de Eredivisie in evenwicht gehouden. Beide ploegen scoorden in een vermakelijke wedstrijd éen keer, waardoor de wedstrijd na doelpunten van Walid Ould-Chikh en Ahmed El Messaoudi in 1-1 eindigde. In Drenthe was de thuisploeg lange tijd de bovenliggende partij, maar wist het zichzelf niet genoeg te belonen. Door het gelijkspel staan Emmen en Volendam respectievelijk zestiende en zeventiende en hebben beide ploegen zes punten verzameld.

Emmen begon ten opzichte van de verloren wedstrijd bij Sparta Rotterdam (3-1 nederlaag) met een nieuwe doelman. Trainer Dick Lukkien koos voor Mickey van der Hart onder de lat, wat ten koste ging van Eric Oelschlägel. Miguel Aráujo pakte op Spangen rood, wat betekende dat Keziah Veendorp doorschoof naar het centrum. Daardoor nam Mohamed Bouchouari zijn plek op de rechtsbackpositie in. Aan de linkerkant van de verdediging nam Julius Dirksen de plek in van Lorenzo Burnet, terwijl Richairo Zivkovic buiten de basis werd gelaten voor El Messaoudi. Volendam-trainer Wim Jonk zag minder aanleiding tot wisselen ten opzichte van het met 2-4 verloren duel met Ajax. Wel gaf hij basisplaatsen aan Bilal Ould-Chikh en Benaissa Benamar, wat ten koste ging van respectievelijk Achraf Douiri en Gaetano Oristanio.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegenvaller voor Emmen in de beginfase was het geblesseerd uitvallen van Lucas Bernadou. Toch was de ploeg van Lukkien de betere partij in de beginfase en was het dicht bij de voorsprong via onder meer Mark Diemers (schot) en een kopbal van Jeroen Veldmate, die een hoekschop over het doel knikte, Na een klein half uur spelen nam Mark Diemers de bal fraai mee vanaf de linkerkant en besloot uit te halen. Filip Stankovic liet echter zien over uitstekende reflexen te beschikken en tikte de inzet over de lat. De thuisploeg had in de 39e minuut op voorsprong moeten komen. Een splijtende pass van Mohamed Bouchouari bereikte de ongedekte El Messaoudi, die vlak voor het doel dé mogelijkheid kreeg om de 1-0 te maken. De vleugelspeler raakte de bal echter met zijn hak, waardoor Stankovic kon oprapen.

Na rust begon Volendam sterker aan de wedstrijd en was het via Walid Ould-Chikh dicht bij de gelijkmaker. De technicus loste een knap richting de verre verre hoek af, maar zag zijn poging uiteenspatten op de rechterpaal. Jonk bracht Henk Veerman in het veld en hij zag hoe Carel Eiting Walid Ould-Chikh bereikte. Laatstgenoemde kapte zijn man uit en schoot met links hard raak in het midden van het doel: 0-1. Toch konden de bezoekers niet lang genieten van de voorsprong. Drie minuten na de openingstreffer vond Rui-Jorge Mendes de voet van de El Messaoudi, die de bal via de punt van zijn schoen in de verre hoek werkte: 1-1. In de slotfase waren Bouchouari en Jasin-Amin Assehnoun nog dicht bij de winnende treffer voor Emmen, die er niet zou komen.