Verweij: Bassey was al jaren compleet van radar verdwenen bij Ajax-scouting

Vrijdag, 14 oktober 2022

Het laatste dat de Ajax-scouting van Calvin Bassey zag voor zijn transfer naar Amsterdam, dateert van uit zijn tijd bij Leicester City. Dat onthult Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Alleen trainer Alfred Schreuder bekeek de Nigeriaans-Engelse stopper later nog, voordat hij de club instrueerde hem voor maximaal 26,5 mljoen euro over te nemen van Rangers FC. Het illustreert volgens Verweij de onrust die er momenteel onder de scouts van Ajax heerst.

Marcel van der Kraan, chef Telesport bij De Telegraaf gooit in Kick-off een item uit de geruchtenmolen op tafel. "Er is heel veel onrust onder de scouts. Klopt dat, Mike?" De Ajax-watcher kan het gerucht bevestigen. "Ja, dat klopt wel. Marc Overmars had eerst ook heel veel moeite om zijn vertrouwen te stellen in de scouts. Toen kwam (huidig hoofdscout, red.) Henk Veldmate over van FC Groningen, dat is gewoon een succesformule gebleken met onder meer Davinson Sánchez, Antony en Lisandro Martínez. En nu is er eigenlijk niets van de scouting gekomen. Sterker nog..."

"...ik hoorde een verhaal dat het laatste scoutingsrapport wat er van Calvin Bassey is, gaat over een Youth League-wedstrijd in zijn tijd bij Leicester", vervolgt Verweij. "Dus daarna hebben ze hem nooit meer bekeken. Schreuder heeft hem wel bekeken, maar daar wordt dan even 25 miljoen euro (Ajax meldde zelf maximaal 26,5 miljoen, red.) voor neergelegd."

Van der Kraan vindt desondanks niet dat het scoutingsapparaat van de Amsterdammers zomaar opzij moet worden gezet. "Deze scouts hebben een reputatie bij Ajax. Die kun je niet aan de kant schuiven na zoveel jaar. Ze hebben recordverkopen veroorzaakt. Mede dankzij die scouts – en Overmars – is Ajax op een financieel krankzinnig niveau terechtgekomen. Daar hebben die scouts een heel groot aandeel in gehad. Die mannen worden eigenlijk bij het oud vuil gezet."

Verweij is het eens met zijn collega, en pleit voor een oplossing hogerop in het Amsterdamse organogram. "Er moet heel snel een nieuwe technisch directeur komen. Ajax dacht het wel te kunnen ondervangen door Van der Sar iets meer te laten doen en (Chief Sports Officer, red.) Maurits Hendriks wat taken te laten overnemen van Van der Sar, maar je ziet dat het ook in de jeugdopleiding helemaal fout gaat. Als Hamstra en Huntelaar bepalen dat Ocampos moet komen – en daar hadden ze een pakket van véértig miljoen voor over – wat moeten jongens als Sontje Hansen dan? Die jongens zijn knettergek als ze bijtekenen", aldus Verweij.