Pascal Struijk: ‘Hij was echt de beste bij Ajax: veel te goed voor de rest’

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 18:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:40

Pascal Struijk zat voorafgaand aan afgelopen interlandperiode voor het eerst in zijn carrière bij de voorselectie van Oranje. Hoewel de 23-jarige linkspoot van Leeds United de schifting niet overleefde, was hij gevleid door de interesse vanuit het Nederlands elftal. Voetbalzone ging bij de verdediger op bezoek om te spreken over zijn kansen in Oranje, zijn vrijetijdsbesteding in de ‘industriestad’ Leeds, Nederlandse vrienden en contacten in de Premier League én zijn verleden bij Ajax.

Door Mart van Mourik

Struijk had de keuze om voor het Nederlands elftal of namens België te spelen en hij twijfelde lang over de beslissing. In september vertelde de verdediger, die door bondscoach Louis van Gaal bij de voorselectie van Oranje werd gehaald, dat hij voor Nederland zal uitkomen als die kans zich voor zou doen. Helaas voor Struijk haalde hij de definitieve selectie voor de Nations League-duels niet. “Ik kwam er gewoon achter via de officiële lijst”, blikt Struijk terug. “Je wordt normaal gesproken niet persoonlijk gebeld. Ik heb ook nog niet eerder met Van Gaal gesproken; alleen de teammanager (Fernando Arrabal, red.) sprak ik. Hij bracht mij op de hoogte en sprak met me om een aantal zaken te vragen: hoe het met me gaat, of ik fit ben en een beetje over de situatie met België. Ze hebben niet aangegeven welke positie ze voor mij in gedachten hadden. Ik denk dat ze gewoon op basis van video’s bepaald hebben waar ik het beste zou passen. De afgelopen tijd speel ik eigenlijk altijd als linksback, maar daarvoor altijd als linkercentrumverdediger. Ik heb ook nog even als verdedigende middenvelder gespeeld, maar dat is eerlijk gezegd niet de ideale positie voor mij.”

????? Pascal Struijk lijkt een keuze gemaakt te hebben voor welk nationaal elftal hij gaat spelen. "Als ik bij die selectie zit, dan is dat natuurlijk altijd mijn eerste keuze" — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

“Ik heb toen ook meteen aangegeven dat ik sowieso voor Nederland zou kiezen en niet voor België, zelfs als ik de definitieve selectie niet haalde. Ik ga ook niet meer van gedachten veranderen trouwens. Dat zou niet redelijk zijn naar Oranje toe, maar ook niet naar België toe. Zo werkt het niet. Toen België in het begin kwam was het heel nieuw en interessant en wilde ik zeker kijken wat ik ermee kon. Nu heb ik inmiddels wel een duidelijke keuze gemaakt en ik heb ook niet meer met België gesproken sinds het eerste contactmoment. De situatie was op dat moment ook niet makkelijk en ik heb nu aangegeven wat ik wil. Daar heeft iedereen vrede mee. Het is met het oog op Oranje weliswaar een voordeel dat ik linksbenig ben, maar het blijft druk achterin bij Nederland. Het zijn allemaal goede spelers, dus het is lastig. Wie weet. Als ik hard blijf werken kan ik misschien ver komen.”

Als je komend weekend tegen Arsenal weer scoort, dan ga je mee naar Qatar

“Haha, nee. Sinds de laatste keer heb ik eerlijk gezegd niet meer echt aan Oranje gedacht”, vervolgt Struijk. “Ik probeer gewoon te focussen op hoe ik speel bij Leeds. Zo lang ik alles geef en ik goed speel, dan zal de toekomst het uitwijzen. Dus ik probeer niet te denken aan Oranje, want dat gaat ook afleiden. Maar als ik dit weekend scoor tegen Arsenal, dan is dat mooi meegenomen natuurlijk, haha!” Afgelopen weekend tekende de linksback de openingstreffer aan in het Premier League-duel met Crystal Palace, dat uiteindelijk met een 2-1 zege aan de haal ging. Het was het derde doelpunt voor Struijk in 74 officiële wedstrijden in het shirt van Leeds. “Lekker om te scoren, maar zuur dat het zo afloopt.”

Pascal Struijk is uitzinnig van vreugde na zijn treffer tegen Crystal Palace

De voormalig Ajacied erkent teleurgesteld zijn als hij niet meegaat naar het WK 2022, maar het is geen must om deel uit te maken van de definitieve selectie. “De kans dat ik bij Oranje zit? Ik weet het niet. Het belangrijkste is dat ik fit blijf. Je ziet maar bij Martins Indi: hij raakte op ongelukkige wijze geblesseerd en hij kan er daardoor niet bij zijn. Ik moet mijn kansen afwachten en ik zal er in ieder geval voor proberen te zorgen dat de bondscoach een moeilijke keuze moet maken. Als ik er nu niet bij zit ben ik natuurlijk teleurgesteld, maar het voelt niet zo dat ik erbij móét zitten. Het is uiteindelijk de keuze van Van Gaal en het voelt uiteraard niet alsof mij onrecht is aangedaan als ik het niet haal. Hij baseert zijn keuzes natuurlijk ook op wat hij al heeft gezien. Hij heeft tijdens de laatste interlandperiode ook nieuwe spelers kunnen zien. Ik weet het niet. Als ik het niet haal heb ik er vrede mee en dan zal ik mijn best doen om het de bondscoach wel moeilijk te maken voor het EK 2024.”

Eén van de concurrenten op de linksbackpositie bij Oranje is Tyrell Malacia, die afgelopen transferperiode de overstap maakte van Feyenoord naar Manchester United. Hoewel Manchester relatief dicht bij Leeds ligt en Struijk eerder samenspeelde met Malacia, hebben ze elkaar nog niet gesproken sinds de zomer. “Hij woont inderdaad niet ver hier vandaan, maar ik heb hem eigenlijk nog niet gesproken. Het is wel grappig, want we hebben samen in Nederland Onder 17 gespeeld. Ik zou het wel leuk vinden om hem bijvoorbeeld na wedstrijden te spreken en om te vragen hoe hij het daar nu heeft in Manchester. Hetzelfde geldt voor Sven (Botman, red.), met wie ik in de jeugd van Ajax gevoetbald heb. Ik ben erg benieuwd hoe hij het in Frankrijk gehad heeft en hoe hij het beleeft om nu in Newcastle te zitten. Het is grappig om oud-collega’s tegen te komen die uiteindelijk ook in de Premier League zijn beland. Het is wennen voor iedereen, maar ik vind dit echt de beste competitie.”

Pascal Struijk in zijn periode bij Ajax Onder 19

Vóór zijn overstap naar Leeds in januari 2018 kwam Struijk uit voor Ajax Onder 19. “Ik speelde daar onder meer met Matthijs de Ligt, Danilho Doekhi, Navajo Bakboord, Noa Lang, Justin Kluivert, Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Zian Flemming en Mees de Wit. Soms heb ik nog contact met ze, maar ik spreek niet iedereen veel. Ik ben om eerlijk te zijn niet erg goed in het onderhouden van contacten via WhatsApp, want ik zit niet veel op mijn telefoon.” Er was één ploeggenoot die op dat moment met kop en schouders boven de rest van Ajax Onder 19 uitstak in de ogen van Struijk: De Ligt. “Hij is echt de beste met wie ik toen gespeeld heb. Hij was veel te goed voor die leeftijd en hij zat al snel in het eerste van Ajax. Qua kwaliteiten aan de bal en fysiek vlak was hij ons echt allemaal een stap voor. Ik heb overigens bijna nooit naast hem gestaan in het centrum. Volgens mij stond ik alleen een keer naast hem tegen Spanje Onder 17 (op het EK 2016, red.).”

Struijk geeft aan het erg naar zijn zin te hebben in Leeds en dat hij voorlopig niet van plan is om te vertrekken. Ook buiten de trainingen en wedstrijden om vermaakt hij zich uitstekend. “Om mijn hoofd leeg te maken moet ik wel af en toe uit die ‘voetbalbubbel’ stappen. Leeds vind ik op zich wel een leuke stad. Als je hier net komt is het anders als je Rotterdam of Amsterdam gewend bent, want het is een industriestad. Maar hoe langer je er zit, hoe meer je van de stad en mensen gaat houden. In de zomer heb ik veel gegolft en nu ben ik padel aan het oppakken. We hebben nu een groepje met jongens die kwaliteiten hebben, haha. Rasmus Kristensen, Illan (Meslier, red.) en ik. We zoeken nog een vierde speler, maar nu spelen we ook wel met onze fitnesscoach Pierre (Barrieu, red.). Het is wel echt competitief, alleen we moeten wel zorgen dat we niet geblesseerd raken. Als we geblesseerd zouden raken, worden ze echt gek bij de club. We proberen het wel enigszins rustig te houden.”

Struijk, die nog beschikt over een doorlopende verbintenis tot medio 2024, hoopt dat the Whites uiteindelijk bereid zijn het contract te verlengen. In de voorbije transferzomer werd Junior Firpo voor circa vijftien miljoen euro van Barcelona naar Leeds gehaald om de concurrentiestrijd aan te gaan met Struijk, maar tot dusver kwam Firpo vanwege een knieblessure nog niet in actie. Inmiddels is de linksachter op de weg terug, al vreest Struijk nog niet voor zijn plek in het elftal. “Of zijn terugkeer iets aan mijn situatie verandert? Voor nu zorgt het wel voor extra druk, want als ik niet goed speel ben ik mijn plek kwijt. Ik denk wel dat het goed voor me is, want het houdt me ook scherp. Ik weet niet wie er gaat spelen en ik weet niet wat de coach wil. Mijn doel is natuurlijk om hem geen andere keuze te geven dan mij op te stellen. Mocht de keuze uiteindelijk niet op mij vallen, dan kan ik altijd nog in het centrum terecht. Voorlopig heb ik het in ieder geval erg naar mijn zin bij Leeds en het zou fijn zijn als ze bereid zijn om mijn contract willen verlengen. Ik voel me goed hier en ik focus me op Leeds”, besluit Struijk.