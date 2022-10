Clubs en KNVB gaan niet mee in voorstel om uitsupporters te verbieden

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 18:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:56

Clubs en de KNVB zien niets in het voorstel van Jan Gösgens om 'te stoppen met uitpubliek', blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. De technisch manager van FC Den Bosch deed die uitspraak naar aanleiding van het gedrag van de Bossche supporters bij de uitwedstrijd tegen Willem II. Aanhangers van Den Bosch gooiden tijdens het duel in de Keuken Kampioen Divisie met vuurwerk en probeerden de confrontatie te zoeken met supporters van WIllem II.

Gösgens stelde dat het niet alleen bij supporters van zijn club misgaat, maar dat het ook bij 'heel veel andere clubs' gebeurt. Dat leidde tot een opmerkelijke uitspraak van de bestuurder. "We moeten gewoon stoppen met uitpubliek." De KNVB deelde afgelopen seizoen aan 1250 supporters een stadionverbod uit. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Intussen wordt het draagvlak voor bezoekende supporters steeds minder bij lokale overheden. Zo blijft het uitvak tijdens NAC - ADO Den Haag leeg vanwege eerdere ongeregeldheden tussen beide supportersgroepen. Daarnaast is de aanhang van Roda JC Kerkrade op last van de burgemeester van Velsen niet welkom bij de wedstrijd tegen Telstar. Ook mogen supporters van FC Groningen de wedstrijd bij FC Twente alleen bezoeken via een buscombiregeling.

Algemeen directeur van RKC Waalwijk Frank van Mosselveld spreekt van 'een treurige ontwikkeling'. "Zonder de incidenten te willen bagatelliseren, wordt er te vaak gewezen naar ‘die voetbalsupporters’. Nee, het zíjn niet de supporters die zich misdragen. Het is een klein groepje burgers dat op het voetbal afkomt om voor problemen te zorgen. Die nuance moeten we blijven maken, vind ik. In plaats van je te laten leiden door die groep, zou je moeten redeneren: hoe kunnen we ons gastvrij opstellen naar de 99 procent normale voetbalsupporters?”

Jordens Peters, algemeen directeur van Roda JC, is het eens met zijn collega-bestuurder. "Het is de makkelijkste weg om te zeggen: 'vanwege een kleine groep vervelende supporters, laten we helemaal maar geen uitsupporters meer toe'. Beter zou het zijn om de juíste oplossing te kiezen. Ofwel: in samenspraak met de clubs zorgen voor een persoonsgerichte aanpak, waarbij je alleen de paar rotte appels niet toelaat. Zo zijn de échte fans tenminste niet de dupe.”

Jan Bluyssen vindt dat er de afgelopen anderhalf jaar juist veel is geïnvesteerd om stadionbezoek veiliger te maken. De manager competitiezaken van de KNVB stelt dat er strenge straffen staan op het gooien van bier en vuurwerk en dat ook racistische uitingen hard worden aangepakt. De KNVB treedt sinds dit seizoen tevens strenger op tegen supporters met gezichtsbedekkende kleding. Voor het bij je hebben of dragen van dat soort kleding bestaat er tegenwoordig de mogelijkheid dat daarvoor stadionverboden kunnen worden uitgedeeld. Bluyssen stelt dat bovengenoemde maatregelen werken, gezien de forse stijging in het aantal stadionverboden. "Als we op deze lijn verder gaan en de verpesters aanpakken, geloof ik erin dat we incidenten verder gaan terugdringen."