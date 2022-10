‘Als iemand als Cristiano Ronaldo dat zegt, dan komt het wel goed met Ten Hag’

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 18:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:12

Erik ten Hag zorgt samen met assistent Mitchell van der Gaag voor een enorme sfeerkentering bij Manchester United, weet Marcel van der Kraan. De chef Telesport van De Telegraaf kreeg de afgelopen tijd door vanuit Manchester dat het duo geweldig ligt in de spelersgroep, mede vanwege diens tomeloze inzet. Zelfs Cristiano Ronaldo stemt zich ondanks zijn huidige reserverol tevreden met zijn trainer(s), beweert Van der Kraan bovendien in een video-item van zijn werkgever.

Manchester United leek donderdagavond tegen Omonia Nicosia in de Europa League lang op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, tot Scott McTominay daar in de 93ste minuut verandering in bracht. "In Nederland zouden we het elftal bijna onder een fluitconcert van het veld laten gaan", betoogt Van der Kraan, doelend op het matige aanzien van de Cypriotische club. "Maar als je zag wat er gebeurde: dat was fantastisch. Old Trafford explodeerde. En dan zag je McTominay ook nog eens een lofzang over Ten Hag afsteken – en dat was niet helemaal toevallig."

"Ik hoorde de afgelopen weken toevallig hoe Ten Hag en Mitchell van der Gaag liggen bij de spelers: dat is ongekend", gaat Van der Kraan verder. "Ten Hag en Van der Gaag doen samen álles. Van der Gaag heeft de vrijheid om heel veel trainingen te doen, Ten Hag heeft een soort haviksoog dat alles ziet. Die spelers in de kleedkamer hebben heel veel respect voor ze, ook omdat ze zien dat ze allebei van de vroege ochtend tot de late avond op de club zijn en alle energie in dat elftal steken. Zélfs Cristiano Ronaldo vindt het toch wel mooi wat Ten Hag doet", stelt Van der Kraan.

De journalist kan dan ook bevestigen dat de drive terug is bij United, die onder Ralf Rangnick nog compleet zoek leek. "Dat is zeker aan het veranderen. Dat brengt Ten Hag er ook in omdat de spelers hem een hele goede trainer vinden. Als spelers plezier hebben in hun trainingen, heb je al een stuk gewonnen. Als er nu wat successen kommen, en als iemand als Cristiano Ronaldo zegt: 'Ja jongens, dit is toch niet verkeerd', dan komt het wel goed met hem."

Na de 6-3 oorwassing tegen Manchester City van anderhalve week geleden heeft United de rug weer enigszins weten te rechten. Omonia werd tweemaal aan de zegekar gebonden in de Europa League (2-3 en 1-0), terwijl ook Everton een prooi was in Premier League-verband (1-2). Komend weekeinde wacht de competitiewedstrijd tegen Newcastle United. Bij een overwinning kunnen Ten Hag en zijn selectie de top vier binnensluipen.