Vincent Janssen snapt Van Gaal wel: spits plaatst Mexico boven Nedelrand

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 17:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:14

Het zorgde voor veel verbaasde gezichten toen de naam van Vincent Janssen afgelopen mei ineens op de voorselectielijst van het Nederlands elftal prijkte. De 28-jarige spits was toen nog actief voor het Mexicaanse Monterrey, waar hij maar mondjesmaat tot scoren kwam. Dat bondscoach Louis van Gaal toch aan Janssen dacht, vindt de huidig aanvalsleider van Royal Antwerp helemaal niet zo raar. Hij zou de Mexicaanse competitie namelijk hoger inschatten dan de Nederlandse.

Janssen, die momenteel met zeven goals gedeeld topscorer is in de Jupiler Pro League, is te gast bij de podcast Eleven Insiders. Daar wordt een luisteraarsvraag voorgelezen door presentator Dave Peters. De vraagstelling luidt of Janssen de Mexicaanse, Belgische of Nederlandse competitie als hoogste zou inschatten. "Ik zou Mexico op één zetten, België op twee, Nederland op drie", antwoordt de spits, na even na te hebben gedacht.

Peters verbaast zich over de uitspraak van Janssen: de presentator had verwacht Nederland op een hogere plek terug te zien bij zijn gast. "Ja, als je het over het voetballen en het opbouwen hebt", erkent Janssen, "maar in Nederland heb ik soms het idee dat de centrale verdediger móet kunnen voetballen. In België hoeft dat niet per se." Oud-spits Wesley Sonck, die tevens te gast is, gelooft Janssen wel. "Toby Alderweireld vertelde mij dat, toen hij bij Atlético zat, dat opbouwen van Ajax er ineens uit moest. Dat opbouwen is allemaal heel leuk en aardig, maar van Diego Simeone moest dat weg."

Jansen strandde afgelopen mei niet in de voorselectie van Oranje: de Brabander maakte na vijf jaar afwezigheid zijn rentree in het Nations League-duel met Wales (3-2 winst). Mede door zijn zomerse transfer naar Antwerp lijkt een plek voor Janssen in de WK-selectie voor Qatar dan ook een zeer reële mogelijkheid. De twintigvoudig international (zeven goals) zat afgelopen interlandperiode ook al bij de definitieve groep van Van Gaal en kreeg speelminuten tegen Polen (0-2 winst) en België (1-0 winst). Scoren deed Janssen nog niet sinds zijn rentree.