Meest gestreamde artiest ter wereld prijkt op Barça-shirt in el Clásico

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 16:24 • Tom Rofekamp

Barcelona speelt zondag tegen Real Madrid met het logo van rapper Drake op het shirt. Dat maken de Catalanen bekend op de officiële clubkanalen. Het is een beslissing die voortvloeit uit het samenwerkingsverband met hoofdsponsor Spotify, dat beoogt de voetbal- en muziekwereld bijeen te brengen. Omdat Drake de eerste artiest is die 50 miljoen streams op het platform heeft behaald, is hij ook de eerste die op het Barça-tricot zal prijken.

Het logo van Spotify wordt op het shirt vervangen door het silhouet van een uil, dat als uithangbord fungeert voor Drake's merk October's Very Own (OVO). Het is een doelbewuste actie van zowel Barcelona als Spotify 'om innovatieve ervaringen voor voetbalfans aan te bieden en nieuw publieken te bereiken door middel van muziek.' Drake zelf liet zijn trots in ieder geval al blijken op Instagram. "Dit voelt niet echt, maar dat is het wel", schreef de Canadese rapper op een foto waarop hij poseerde met het unieke Barça-tenue.

Het shirt – waarvan tijdens de warming-up ook nog een speciale versie met het nummer '50' achterop zal worden gedragen door de Barça-spelers – zal zeker niet het laatste zijn waarop het logo van een artiest prijkt. Barcelona schrijft op de clubsite te verwachten vaker dit soort 'uitwisselingen' te doen met Spotify. "We onderhouden een strategische relatie waarbij we twee werelden die emotie opwekken bijeen proberen te brengen: muziek en voetba'", voegt vice-president van marketing van Barça Juli Guiu toe.

Drake behaalde zijn prestigieuze mijlpaal van 50 miljard streams in januari 2021 al. Nog altijd is er geen andere artiest die dat getal heeft weten aan te tikken. De Puerto Ricaanse latin-artiest Bad Bunny staat op nummer twee met 45,7 miljard streams. De top vijf wordt gecompleteerd door Ed Sheeran, The Weeknd en Taylor Swift. De hoogst geplaatste Nederlandse artiest is dj Martin Garrix met 9,4 miljard streams.