João Félix wordt ‘gepest’ door Diego Simeone en wil Atlético in januari verlaten

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 16:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:43

João Félix wil vertrekken bij Atlético Madrid, zo meldt A Bola. De Portugese krant stelt dat de 22-jarige aanvaller het geduld met trainer Diego Simeone heeft verloren en de club daarom in januari wil verlaten. De druppel die de emmer deed overlopen was de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge van woensdag, waarin Félix in de tweede helft drie keer warmliep maar het veld niet zou betreden.

De wedstrijd tegen Brugge was een cruciale, aangezien Atlético tot die wedstrijd slechts drie punten wist te behalen uit drie wedstrijden. Simeone koos tegen de Belgen voor Antoine Griezmann en Ángel Correa als aanvallers. In de tweede helft wisselde de Argentijnse oefenmeester vijf keer en bracht hij onder meer Yannick Carrasco, Álvaro Morata en Matheus Cunha als aanvallende troeven. Félix, die zich drie keer warmliep, zag dat Simeone zijn laatste wisselmogelijkheid aangreep door niet hem, maar Axel Witsel in te brengen. Op beelden is te zien hoe Félix vervolgens boos in de dug-out plaatsnam. Op donderdag vierde hij een doelpunt op de training door met zijn vinger voor zijn mond een veelzeggend gebaar te maken.

??? Hoy también hubo una parte de la sesión dedicada a la finalización ?? Así celebró Joao uno de sus goles. En otro, señaló el cielo con sus dedos, por poner todo en contexto pic.twitter.com/yE3ujMJwjI — Javi Gómez (@JaviGomezCh) October 13, 2022

De problemen van Félix met Simeone stammen volgens de krant al uit het seizoen 2020/21, toen de aanvaller zes maanden met een blessure doorspeelde en zich daarin niet erkend voelde door zijn trainer. Een gezondheidsprofessional die banden heeft met Atlético heeft de situatie als 'pesten' bestempeld en heeft de club daarover geïnformeerd. Het zou niet gaan om een geïsoleerd incident, waardoor Félix Atlético nu definitief wil verlaten.

A Bola stelt dat er geen weg meer teug is en dat een scheiding tussen club en speler een kwestie van tijd is. Félix zou daarom in januari al willen vertrekken, wanneer de winterse transfermarkt geopend is. De Portugees werd in juli 2019 voor ruim 120 miljoen euro overgenomen van Benfica. In de Spaanse hoofdstad kwam Félix tot 122 wedstrijden, waarin hij 29 keer het net wist te vinden en achttien assists liet noteren. In het seizoen 2020/21 werd hij met los Rojiblancos kampioen van Spanje.