Twente maakt zich zorgen: Sadílek kampt met mogelijk onherstelbare kwaal

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 15:49 • Tom Rofekamp

FC Twente heeft Michal Sadîlek een weekje naar huis gestuurd, schrijft Tubantia. De 23-jarige middenvelder kampt met oorsuizen en wordt in zijn geboorteland Tsjechië onderzocht voor een second opinion. De klachten van Sadílek baren zijn club zorgen, daar oorsuizen – ook wel bekend als tinnitus – ongeneesbaar is. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend.

Sadílek was net hersteld van een liesblessure, die hem sinds speelronde vier in de Eredivisie zoet hield. De oorsuizen speelden hem deze week echter parten tijdens de training. "Woensdag heeft hij meegetraind en dat ging hartsitkke goed", verklaarde Ron Jans tegenover Tubantia. "Maar daarna kreeg hij toch weer wat last van zijn hoofd. Dit is wel een lastig iets. Het belangrijkste is dat hij weer helemaal gezond en vrij is. Hij is nu terug naar huis, naar Tsjechië, voor een second opinion. Hopelijk doet een andere omgeving hem goed.”

Iemand met oorsuizen hoort continu een geluid in zijn of haar hoofd. Hoe dat geluid klinkt, varieert per persoon. Hoewel de aandoening tot op heden ongeneeslijk is gebleken, kunnen de klachten wel verminderen. Met name bij intensieve sportbeoefening – zoals in het geval van Sadílek – lijkt dat vaak het geval te zijn. Ook kunnen oorsuizen een tijdelijk gevolg zijn van een verkoudheid of oorontsteking.

Sadílek was vorig seizoen sterkhouder in het Twente dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Eredivisie. Als huurling van PSV verscheen de veertienvoudig Tsjechisch international 29 maal aan de aftrap. Het deed Twente er toe besluiten om Sadílek afgelopen zomer voor circa 1,5 miljoen euro over te nemen van de Eindhovenaren. Zijn plek op het Enschedese middenveld wordt vooralsnog met verve ingevuld door Mathias Kjölö, die deze zomer óók van PSV overkwam.