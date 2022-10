UniBoost: Lewandowski scoort tegen Real! 50x je inzet! Max inzet €1

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 15:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:43

De eerste el Clásico van dit seizoen staat op het programma. Real Madrid krijgt zondag in het eigen Santiago Bernabéu bezoek van koploper en titelconcurrent Barcelona. Wordt het de middag van Robert Lewandowski, of zorgt Karin Benzema voor een overwinning van De Koninklijke? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de kraker tussen Real en Barcelona.

Lewandowski kent een voortvarend begin van zijn avontuur bij Barcelona. De Poolse topschutter (34) is met negen doelpunten voorlopig topscorer in LaLiga. Daarnaast is de goaltjesdief met vijf treffers gedeeld topscorer in de Champions League, samen met Erling Braut Haaland en Mohamed Salah. Real zal beducht voor zijn voor Lewandowski, die in 2013 in de halve finale van het miljardenbal namens Borussia Dortmund viermaal scoorde tegen de Spaanse grootmacht.

Aan de kant van Champions League-winnaar Real gaat de aandacht in aanvallend opzicht uit naar Benzema. De eveneens 34-jarige aanvaller wist tot dusver drie keer het net te vinden in LaLiga. In de Champions League kwam Benzema nog niet tot scoren in de groepsfase, al speelde hij vanwege blessureleed wel een duel minder. De routinier scoorde afgelopen seizoen niet tegen Barcelona, dat in Madrid met 0-4 zegevierde. El Clásico begint zondag om 16.15 uur.

