Deelname aan het WK komt plotseling in gevaar voor N'Golo Kanté

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 14:48 • Guy Habets • Laatste update: 15:21

N'Golo Kanté moet vrezen voor zijn deelname aan het WK van eind dit jaar. De Franse middenvelder kampt al een tijdje met een hamstringblessure en heeft volgens L'Équipe wederom te maken gekregen met een terugslag. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat deelname aan het eindtoernooi een moeilijk verhaal wordt.

Kanté raakte geblesseerd in de Premier League-ontmoeting tussen Chelsea en Tottenham Hotspur eind augustus(2-2). Destijds werd verwacht dat zijn hamstringblessure de kleine middenvelder anderhalve maand aan de kant zou houden, maar niets bleek minder waar. Kanté staat nu al twee maanden aan de kant en werkt hard aan een comeback, maar heeft opnieuw een terugslag gehad. L'Équipe schrijft dat de Fransman nog eens vijf weken zal moeten revalideren.

Daardoor komt deelname aan het WK in gevaar voor de 31-jarige controleur. Didier Deschamps, de bondscoach der Fransen, maakt op 9 november zijn definitieve selectie bekend en die datum nadert met rasse schreden. Als Kanté dan nog niet fit is, kan de keuzeheer besluiten om hem buiten de selectie te houden. Dat zou de problemen op het middenveld van les Bleus alleen maar doen toenemen, aangezien er met Paul Pogba nog een sleutelspeler in de lappenmand zit.

Vier jaar geleden waren Pogba en Kanté nog basisspelers in het elftal dat in Rusland de wereldtitel veroverde. Laatstgenoemde maakte toen bijzonder veel indruk als stofzuiger in dienst van de toppers voorin, die de duels in Frans voordeel beslisten. Als vervangers voor Pogba en Kanté heeft Deschamps met Aurelien Tchouaméni en Eduardo Camavinga twee spelers van Real Madrid tot zijn beschikking. Zij speelden in de laatste interland van Frankrijk ook al samen.