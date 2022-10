Hansson wordt bekroond voor fantastische stats in Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 20:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:31

De individuele winnaars van de Bronzen Kampioensschilden van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. Heraclied Emil Hansson is uitgeroepen tot Beste Speler. Zijn ploeggenoot Michael Brouwer mag het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper in ontvangst nemen. De overige individuele prijswinnaars zijn Soulyman Allouch van Jong AZ (Beste Talent), Rob Penders van FC Eindhoven (Beste Trainer) en Dylan Vente van Roda JC Kerkrade (Topscorer).

De 24-jarige Hansson is weergaloos begonnen aan het seizoen. De linksbuiten van Heracles Almelo was in de eerste tien wedstrijden van de competitie goed voor zes goals en zeven assists, waarmee hij een aandeel had in bijna de helft van het totale doelpuntenaantal van zijn club (27). De uitslagen van de verkiezing Beste Speler en Beste Keeper zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de supporters. Hansson verzamelde de meeste stemmen en is daarmee de winnaar van het Bronzen Kampioensschild voor Beste Speler. De andere genomineerden voor deze periode waren Dylan Vente (Roda JC Kerkrade), Sven Braken (VVV-Venlo) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle).

Beste keeper

Ook Brouwer van Heracles Almelo mag een Bronzen Kampioensschild in ontvangst nemen. Hij wist de concurrentie achter zich te laten, bestaande uit Roy Kortsmit (NAC Breda), Nigel Bertrams (FC Eindhoven) en Romain Matthys (MVV Maastricht) en daarom ontvangt hij het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper van de eerste periode. Vorig seizoen won Brouwer de prijs ook al tijdens de derde periode als doelman van FC Emmen.

Naast de eretitels Beste Speler en Beste Keeper zijn er ook Bronzen Kampioensschilden te verdelen in de categorie Beste Talent. Soulyman Allouch van Jong AZ is op basis van zijn prestaties in deze periode door trainers en aanvoerders verkozen tot het Beste Talent van de eerste periode. De twintigjarige aanvaller van Jong AZ maakte de meeste indruk en daarom ontvangt hij het Bronzen Kampioensschild voor Beste Talent.

Dylan Vente kroonde zich tot topscorer van de eerste periode met tien treffers.

FC Eindhoven pakt het Bronzen Kampioensschild voor Beste Trainer. Deze behoort toe aan Rob Penders, die is opgegroeid in Eindhoven. De trainer heeft een uitstekende eerste periode van dit seizoen achter de rug als leidsman van FC Eindhoven en is daarvoor nu beloond met deze eretitel. Dylan Vente mag het Bronzen Kampioensschild voor Topscorer van de eerste periode in zijn prijzenkast zetten.