Lewandowski wijst favoriet voor Ballon d'Or aan: 'Als ze het niet annuleren'

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 13:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:35

Als het aan Robert Lewandowski ligt, gaat de Ballon d'Or dit jaar naar Karim Benzema. Althans, als de verkiezing doorgang vindt. Twee jaar geleden leek de Poolse spits van Barcelona zelf met de prijs aan de haal te gaan, totdat besloten werd om vanwege de coronapandemie een streep door het gebeuren te zetten. Lewandowski lijkt nog altijd gekwetst door het feit dat hij de Gouden Bal op een haar na miste.

Lewandowski lijkt voorlopig niet te stoppen met zijn scoringsdrift. Ook bij zijn nieuwe club Barcelona weet de Pool het net veelvuldig te vinden. Afgelopen woensdag hielp hij zijn ploeg in het Champions League-duel met Internazionale (3-3) eigenhandig aan een punt met twee late treffers. Over de winnaar van de Gouden Bal bestaat volgens Lewandowski echter geen enkele twijfel. "De Ballon d'Or zal waarschijnlijk worden gewonnen door Benzema. Als ze hem niet annuleren...", grapt de spits.

??Lewandowski, en exclusiva en @MovistarPlus:



Benzema, ¿Balón de Oro?



"Si no lo cancelan...".



??La entrevista completa, a las 20:00 en #NoticiasVamos con @sguasch. pic.twitter.com/NCPDOas4q9 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 13, 2022

Dit weekend krijgt Lewandowski opnieuw een uitgelezen mogelijkheid om zijn kwaliteiten te etaleren, als in LaLiga de Clásico op het programma staat. Real Madrid behoort tot een van de favoriete tegenstanders van de aanvalsleider. In april 2013 nam de Pools international vier treffers voor zijn rekening in het heenduel van de halve finale in de Champions League. "Om vier doelpunten te maken in de halve finale van de Champions League, moet het een van de beste wedstrijden van mijn leven zijn, zo niet een van de beste in de geschiedenis van de Champions League", aldus de aanvaller.

Volgens Lewandowski zegt het resultaat tegen Inter niets voor de kraker tegen Real Madrid. "Na een slechte wedstrijd is het goed om de pijnpunten te benoemen en te analyseren. We moeten laten zien dat we goed kunnen voetballen en in staat zijn om te winnen. De wedstrijd komt niet op het beste moment, maar we weten dat we in de Clásico de kans hebben om tot winst te komen. Het is gezien de geschiedenis en alles wat er omheen gebeurt een van de wedstrijden van het jaar. We hebben de kans om onze rug te rechten, dat wordt een mooie uitdaging."