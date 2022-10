Ajax en Barcelona op weg om ‘mislukkingen van Champions League’ te worden

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 13:36 • Guy Habets

José Mourinho heeft op geheel eigen wijze zijn mening uitgesproken over de opzet van de Europa League. De nummers twee van de poules van het tweede Europese clubtoernooi spelen in een tussenronde tegen een club die derde werd in de poulefase van de Champions League en dat zint de Portugese coach van AS Roma allerminst. Mourinho kan het daarnaast niet laten om nog even een sneer uit te delen in de richting van Barcelona en andere clubs die het miljardenbal na zes poulewedstrijden moeten verlaten.

Mourinho en zijn AS Roma speelden donderdagavond met 1-1 gelijk op bezoek bij Real Betis. Mede daardoor lijken de Spanjaarden hard op weg naar groepswinst en moet Roma alles op alles zetten om de tweede plaats in de poule voor zich op te eisen. Als dat lukt, komen de Italianen in de tussenronde uit tegen een nummer drie uit de Champions League en daar vindt The Speciale One wel wat van. "De mislukte haaien uit de Champions League komen erbij en ze zullen een harde entree maken", liet hij optekenen tijdens de persconferentie in Sevilla.

Daarmee doelde de Portugese coach op Barcelona, dat na zes pouleduels af lijkt te moeten dalen naar het tweede Europese clubtoernooi, maar ook clubs als Ajax en Atlético Madrid stevenen af op een neergang richting de Europa League. Mourinho kwam vervolgens met een niet bepaald vleiende omschrijving van de clubs die derde worden in hun Champions League-poule. "Het wordt leuk voor ons om tegen de mislukkingen van de Champions League te spelen. De situatie zou niet zo moeten zijn, maar het is nou eenmaal hoe het zal gaan."

I Giallorossi moet er echter eerst voor zorgen dat de knock-outfase van de Europa League überhaupt bereikt wordt. Na vier wedstrijden heeft de formatie van Mourinho pas vier punten vergaard en staat het derde in de groep, met drie punten achterstand op nummer twee Ludogorets. De Bulgaren komen echter nog naar Rome. "Uiteraard willen we graag doorgaan in de Europa League, maar als we derde worden en naar de Conference League gaan, zijn we daar de favorieten voor titelprolongatie", liet de trainer weten.