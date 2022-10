Feyenoord komt met mooie geste richting meest trouwe fans

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 12:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

Feyenoord gaat dit seizoen een deel van de kosten van uitwedstrijden voor zijn rekening nemen, zo maakt het vrijdag bekend. De club gaat in het restant van het seizoen 2022/23, voor zowel de beker- als de competitiewedstrijden, met een vaste prijs werken. Dat maakt dat een deel van de kosten die supporters maken voor rekening van de club komt. "Een gebaar van waardering voor de loyaliteit van de trouwste supporters", schrijft Feyenoord.

De geste lijkt voort te komen uit het feit dat Feyenoord in financieel opzicht uit een dal klimt. De club laat op de website weten in het verleden altijd te hebben gewerkt volgens het principe dat uitwedstrijden kostenneutraal dienen te zijn. Voor het huidige seizoen wordt daar echter van afgeweken. Feyenoord wil iets terugdoen voor de supporters die de club overal achterna reizen en als twaalfde man dienen.

De club benadrukt dat het in eerste instantie om een pilot gaat. Na afloop van het seizoen wordt de nieuwe opzet geëvalueerd en bekeken of het prijsbeleid kan worden doorgezet. "Het is de intentie om het ingevoerde beleid door te zetten", valt te lezen. De uitwedstrijd tegen FC Volendam (6 november) is het eerste duel waarbij het beleid geldt. De vaste prijs is inclusief kaart, vervoer, begeleiding, eventuele voorzieningen en het calamiteitenfonds.

De actie is alleen bedoeld voor de meest trouwe supporters. Zij die een uitkaart hebben worden per mail op de hoogte gebracht van de nieuwe prijs. Het is de bedoeling dat ook bij de uitwedstrijden in het toernooi om de TOTO KNVB Beker met de nieuwe prijs gaat worden gewerkt. Voor zover bekend is Feyenoord de eerste club in Nederland die met een vaste verkoopprijs gaat werken.