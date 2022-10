Twente voelt zich oneerlijk behandeld door de UEFA en eist opheldering

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 12:31 • Guy Habets

FC Twente is het niet eens met de straf die door de UEFA is opgelegd naar aanleiding van de thuiswedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen Fiorentina. Het gaat de Tukkers niet zozeer om de hoogte van de boete die betaald moet worden, maar het feit dat de Italiaanse club veel minder moet betalen. Dat steekt in Enschede, schrijft Tubantia.

Voor de wedstrijd tegen Fiorentina, die na de 2-1 nederlaag in Italië uiteindelijk met 0-0 gelijk werd gespeeld in de Grolsch Veste, was het al onrustig in de binnenstad van Enschede. De rellen verplaatsten zich vervolgens naar het stadion, waar de fans van Fiorentina zich ook misdroegen. Zo werden er onder meer vuurwerkbommen en brandende fakkels in een familievak gegooid, waardoor tenminste één supporter blijvende gehoorschade opliep.

De UEFA legde de Italiaanse club daarvoor een boete op van tienduizend euro. Twente moet daarentegen 55.000 euro aftikken, en dat voor het gooien van drinkbekers op het veld en het blokkeren van de trappen op de tribunes. Het forse verschil tussen de twee boetes heeft de club uit Enschede ertoe gezet om contact op te nemen met de Europese voetbalbond, zo schrijft Tubantia. In een brief wordt om uitleg gevraagd over de straffen en dan vooral over het verschil in zwaarte.

Twente moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de subtopper uit Italië, hoewel er over twee wedstrijden zeker mogelijkheden lagen om Fiorentina pootje te lichten. Die laatste club komt nu in de poulefase van de Conference League uit tegen Heart of Midlothian, Istanbul Basaksehir en RFS uit Riga. Uit de eerste vier poulewedstrijden werden zeven punten verzameld en daardoor staat Fiorentina nu op de tweede plaats in de groep.