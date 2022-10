Eén Nederlander overleeft schifting en kan Golden Boy Award nog winnen

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 12:01 • Guy Habets

Ryan Gravenberch maakt nog altijd kans op het winnen van de prestigieuze Golden Boy Award. De middenvelder van Bayern München, die tot afgelopen zomer bij Ajax speelde, maakt deel uit van de definitieve shortlist van twintig spelers die de prijs voor het beste talent van de wereld in ontvangst zouden kunnen nemen. Brian Brobbey en Xavi Simons stonden wel nog op de lijst met veertig spelers, maar zijn nu dus afgevallen.

De Italiaanse sportkrant Tuttosport organiseert jaarlijks de uitreiking van de Golden Boy Award voor de beste voetballer tot 21 jaar. Vorig jaar wist Pedri die prestigieuze eretitel in de wacht te slepen en ook dit jaar staat de middenvelder van Barcelona bij de kanshebbers. De enige Nederlander die nog bij de 'top twintig' terug te vinden is, is Gravenberch. De spelmaker van Bayern München debuteerde op zestienjarige leeftijd bij Ajax en maakte daar furore, waarna hij afgelopen zomer naar Zuid-Duitsland verkaste.

Een andere bekende naam op de shortlist is die van Wilfried Gnonto. De aanvaller van Leeds United stond deze zomer nog op het scoutinglijstje van Feyenoord en de Italiaan zou zelfs dicht bij een overstap naar De Kuip zijn geweest. Uiteindelijk verruilde Gnonto Zürich niet voor Rotterdam-Zuid, maar voor Leeds. Waar de spits de laatste schifting wel overleefde, deden Simons en Brobbey dat niet. Het tweetal hoorde een maand geleden dat ze onderdeel uitmaakten van de 'top veertig', maar in de eindrangschikking zullen ze het dus met een notering tussen plek 21 en veertig moeten doen.

Of Gravenberch de prijs daadwerkelijk gaat winnen, is ook nog maar de vraag. Onder meer Ansu Fati, Pedri en Gavi van Barcelona, Eduardo Camavinga van Real Madrid en Jude Bellingham van Borussia Dortmund behoren tot de lijst van kanshebbers. Rafael van der Vaart (2003) en Matthijs de Ligt (2018) zijn vooralsnog de enige twee Nederlandse winnaars van de prijs.

De twintig spelers die nog kans maken op het winnen van de Golden Boy Award: Fati, Gavi en Pedri (allen Barcelona), Nico (Barcelona/Valencia), Bellingham (Borussia Dortmund), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/RB Salzburg), Antonio Silva (Benfica), Camavinga (Real Madrid), Fabio Carvalho (Liverpool/Fulham), Gnonto (Leeds United/Zürich), Gravenberch (Bayern München/Ajax), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Fabio Miretti (Juventus), Jamal Musiala (Bayern München), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Giorgio Scalvini (Atalanta), Benjamin Sesko (RB Salzburg), Mathys Tel (Bayern München, Stade Rennais), Destiny Udogie (Udinese) en Nicola Zalewski (AS Roma).