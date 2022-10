Meevaller uit de ziekenboeg voor PSV; De Jong mogelijk tegen Arsenal

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 11:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:50

De kans bestaat dat Noni Madueke zondag bij de wedstrijdselectie zit van PSV voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, zo heeft Ruud van Nistelrooij te kennen gegeven. Het herstel van de buitenspeler verloopt voorspoedig. De trainingen van vrijdag en zaterdag moeten bepalen of Madueke fit genoeg is om bij de selectie te zitten. Ook Jarrad Branthwaite sluit mogelijk weer aan. Voor Luuk de Jong komt het duel nog te vroeg.

Madueke raakte in juli geblesseerd en maakte om die reden dit seizoen nog geen minuten in een officiële wedstrijd. "Vandaag (vrijdag, red.) en morgen traint hij mee met de groep. Als hij dat goed doorstaat, is het mogelijk dat hij zondag weer bij de selectie zit", geeft Van Nistelrooij vrijdag te kennen tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Utrecht. De trainer van PSV zit weer iets lekkerder in zijn zadel na drie overwinningen en twee clean sheets. De kater van de nederlaag tegen SC Cambuur (3-0) lijkt daarmee weggespoeld.

Er is ook goed nieuws uit de ziekenboeg: Luuk de Jong, Mauro Júnior en Noni Madueke zijn op de weg terug ??? pic.twitter.com/XJAXyGNDTk — ESPN NL (@ESPNnl) October 14, 2022

"Resultaten doen wel iets met je gemoedstoestand", aldus Van Nistelrooij, die door Hans Kraay junior gevraagd wordt naar de goede vorm van Joey Veerman. De middenvelder was tegen FC Zürich (5-0) tweemaal trefzeker. "We hebben niet heel veel bijzonders gedaan met hem. Maar hij is inderdaad goed aan het spelen. Dat geldt eigenlijk voor de hele ploeg de afgelopen drie wedstrijden. Dan zie je dat jongens in hun kracht komen en dat het goed staat. Dan kunnen we makkelijk scoren en een individu kan er dan uitspringen. Iedereen heeft weleens een mindere fase in een seizoen. Daar moet je samen uit zien te komen."

Voor De Jong en Mauro Júnior komt het duel met Utrecht te vroeg. Het tweetal traint wel weer met de groep mee, maar is nog niet fit genoeg bevonden. De kans bestaat wel dat De Jong komende donderdag aansluit voor het belangrijke Europa League-duel met Arsenal. "Luuk is bezig en zit bijna volledig bij de teamtraining, maar het is pas zijn eerste week. Met Luuk hebben we een langer traject in gedachten, dat hij iets langer bij het team zit. Voor zondag wordt dat te kort dag", aldus Van Nistelrooij.