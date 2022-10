Veerman maakt na uitblinkersrol bij PSV kans op twee eretitels van de UEFA

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 11:15 • Guy Habets • Laatste update: 11:54

Joey Veerman speelde gisteren een puike partij namens PSV tegen FC Zürich en dat is ook bij de UEFA opgevallen. De middenvelder uit Volendam nam twee goals voor zijn rekening en een daarvan maakt kans op de prijs voor Doelpunt van de Week in speelronde vier van de Europa League. Daarnaast is Veerman zelf een van de vier genomineerden voor Speler van de Week.

Er zijn vier spelers die uitgeroepen kunnen worden tot Speler van de Week in speelronde vier van de Europa League. Naast Veerman zijn dat Vitor Oliveira van SC Braga, William Bøving van Sturm Graz en Francis Uzoho van Omonia Nicosia. Elk van de vier spelers was belangrijk voor zijn ploeg en Veerman was zeker niet de enige die twee keer scoorde. Oliveira deed dat zelfs drie keer namens Braga, dat met 3-3 gelijkspeelde tegen Union Saint-Gilloise. Bøving zorgde er met twee treffers eigenhandig voor dat zijn Sturm Graz met 2-2 gelijkspeelde bij Lazio en Uzoho leek als doelman van Omonia niet te kloppen voor de spelers van Manchester United.

Who are you voting for? ?? ?? Vitor Oliveira ?? Joey Veerman ?? William Bøving ?? Francis Uzoho @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 13, 2022

De spelmaker van PSV, die donderdagavond in het Philips Stadion als nummer tien opgesteld stond, maakt echter kans op nog een ereprijs. De UEFA heeft namelijk ook vier doelpunten genomineerd voor de prijs van Doelpunt van de Week. De 4-0 van Veerman tegen Zürich, waar hij na een combinatie door de as vanaf de rand van het strafschopgebied de verre hoek vindt, maakt kans. Ook de streep van Emiliano Martínez van FC Midtjylland tegen Feyenoord is kanshebber, net als een fraaie goal van Alexander Sørloth van Real Sociedad en de sluwe vrije trap van Trabzonspor-aanvaller Enis Bardhi.

A, B, C or D ? Who gets your vote for #UEL Goal of the Week? ????@Heineken | #UELGOTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 13, 2022

Voor Veerman wacht met de dubbele ontmoeting tegen Arsenal een kans om zich op het allerhoogste niveau te laten zien. Hij vindt het lastig om in te schatten wat PSV dan kan brengen. "Met alle respect voor Zürich, maar ik denk niet dat dit van het niveau Arsenal was", zei de Volendammer na afloop van de wedstrijd tegen de Zwitsers. "Dan zullen wij waarschijnlijk iets minder aan de bal zijn en moeten we de discipline zien op te brengen om het zo goed mogelijk te doen. Het moet blijken of we dat niveau kunnen aantikken. We hebben dit seizoen denk ik nog niet tegen zo'n goede tegenstander gespeeld."