Neymar hoort vijf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen vanwege zaak uit 2013

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 10:26 • Guy Habets

Neymar heeft vijf jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen. De Braziliaanse aanvaller moet zich komende week verantwoorden in de fraude- en corruptiezaak die rond hem speelt. In 2013 verkaste Neymar van Santos naar Barcelona en daar zouden door het kamp rond de voetballer boekhoudkundige trucjes zijn toegepast om financieel gunstiger uit de deal te komen. Het is aan het Spaanse hof de taak om te beoordelen of dat strafbaar was, maar een Braziliaanse investeringsmaatschappij vindt alvast dat de aanvaller de gevangenis in moet.

Het bedrijf DIS zou veertig procent van de transferrechten van Neymar in handen hebben gehad toen hij naar Barcelona verkaste. De investeerders zijn nu kwaad, omdat de transfersom zou zijn ondergewaardeerd en er daardoor minder geld verdiend werd dan zou hebben gemoeten. De zaak speelt al een tijdje en in 2017 werd Neymar al beschuldigd. Nu gaat een Spaanse rechtbank over de zaak en zal er vanaf maandag ongeveer twee weken over de situatie worden gesproken. Neymar moet zelf persoonlijk aanwezig zijn op de eerste dag.

Barcelona liet destijds weten dat de transfer van Neymar werd afgerond voor ongeveer 57 miljoen euro. Veertig miljoen daarvan ging naar de familie van de Braziliaan en de investeerders van DIS kregen vervolgens veertig procent van de resterende zeventien miljoen euro. Het bedrijf laat tijdens een persmoment weten dat er destijds clubs waren die veel meer wilden betalen en dat er, door het kunstmatig laag houden van de transfer, miljoenen misgelopen zijn. Zij eisen, naast vijf jaar celstraf voor Neymar, ook celstraffen voor Barça-bobo's Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu en willen dat de Catalaanse club een boete van 150 miljoen euro betaalt.

Het Spaanse Openbaar Ministerie zet ook in op stevige straffen, zij het minder dan de sancties die DIS voorstelt. Spaanse media reppen van een celstraf van twee jaar voor Neymar, die hij vanwege regels in Spanje dan niet uit zou hoeven te zitten, en een boete van tien miljoen euro voor de vleugelspeler van Paris Saint-Germain. Daarnaast zou Rosell wel vijf jaar moeten zitten en kan er nog een boete van bijna 8,5 miljoen euro opgelegd worden aan Barcelona. Een uitspraak in de zaak kan op zijn vroegst over twee weken verwacht worden.