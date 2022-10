Ophef in België na misplaatste uitspraak Hein Vanhaezebrouck

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 10:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:40

Hein Vanhaezebrouck heeft voor ophef gezorgd in België met een opmerkelijke uitspraak na de met 4-2 verloren Conference League-wedstrijd tegen Djurgårdens IF. De Belgische oefenmeester was met zijn AA Gent niet opgewassen tegen de Zweden en moest voor de tweede keer in twee weken tijd vier doelpunten slikken. In defensief opzicht schort het de ploeg dan ook aan doortastendheid, zag ook Vanhaezebrouck. "Maar ik kan ze (zijn eigen spelers, red.) niet doodschieten, want dan kom ik spelers tekort", aldus de Belg.

Vanhaezebrouck kreeg na het duel met Djurgårdens de vraag hoe het kan dat zijn defensie dit seizoen zo wankel is. Twee weken geleden werd met 3-4 verloren van Cercle Brugge en tegen Djurgårdens moesten dus opnieuw vier treffers worden geïncasseerd. "Verdedigen gebeurt altijd samen", aldus Vanhaezebrouck. "Maar nu kunnen we niet anders dan ook naar de individuen kijken. Er worden te veel simpele fouten gemaakt die op ons niveau niet voor mogen komen. Die fouten gebeurden vorig jaar ook niet. Nu gebeurt het te vaak, gewoon veel te vaak."

Volgens de 58-jarige oefenmeester is het een terugkerend fenomeen. "Ik heb ook tegen de jongens gezegd dat het niet voldoende is om 95 procent controle te hebben als je de laatste vijf procent totaal niet thuis geeft. Dan verlies je wedstrijden, ook tegen een ploeg die wel heel goed verdedigt. Want ondanks onze dominantie, was het moeilijk om tegen hen een kans te creëren. We zijn er heel vaak doorheen gekomen over de flanken, maar het was ongelooflijk moeilijk om iemand vrij voor het doel te vinden. Daar komt bij dat wij ongelooflijke doelpunten weggeven. Doelpunten die ik in mijn leven nog nooit gezien heb."

Bij zijn eigen ploeg schortte het dan ook aan scherpte in de defensie, vond Vanhaezebrouck. "Het is eigenlijk ongelooflijk, maar het is zo voorspelbaar. Ik had aangekondigd dat we tegen een ploeg zouden spelen waarbij je het gevoel hebt dat je beter bent. Maar die mannen geven heel weinig weg en verdedigen heel solide. Wij geven hen één of twee kansen en zij scoren. Bij ons is het piece of cake. Al je erdoor komt op de flanken, vind je altijd iemand centraal voor het doel die volledig vrij staat. Dat mag eigenlijk niet. Maar ik kan ze (zijn eigen spelers, red.) niet doodschieten, want dan kom ik spelers tekort. Ik kan ze niet neerkogelen, dat gaat niet."

De uitspraken van Vanhaezebrouck vallen niet bij iedereen goed. De bekende Belgische econoom Geert Noels vindt dat de oefenmeester beter een andere club kan zoeken. "De manier waarop Hein Vanhaezebrouck zijn spelers publiekelijk afkraakt… Je wint samen en je verliest samen. Een coach die zegt dat hij zijn spelers niet allemaal kan afschieten want dat hij er anders te weinig heeft, moet een andere ploeg zoeken", twittert Noels. In september ging het in België ook al veelvuldig over Vanhaezebrouck, toen hij bondscoach Roberto Martínez betichtte van vriendjespolitiek bij zijn selectiebeleid.