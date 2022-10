De Telegraaf doet boekje open over bijzonder warrig technisch beleid bij Ajax

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 09:52 • Guy Habets • Laatste update: 10:27

Ajax heeft op korte termijn een nieuwe technisch directeur nodig. Dat concludeert De Telegraaf na de 4-2 nederlaag van de Amsterdammers op bezoek bij Napoli. De aankopen van het huidige technische duo, Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, kunnen niet overtuigen en volgens de ochtendkrant is de leegte die Marc Overmars achterliet nog altijd bij lange na niet opgevuld.

Overmars moest in februari van dit jaar opstappen bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag. Vlak voor de transferzomer kregen Huntelaar en Hamstra het voor het zeggen in de Johan Cruijff ArenA en dat verloopt volgens Mike Verweij, clubwatcher van De Telegraaf, nog niet zoals gehoopt. "Na het vertrek van Overmars is er geen touw meer vast te knopen aan het technisch beleid in Amsterdam", zo valt er te lezen. De werkwijze van de voormalig Ajax-directeur zou volledig overboord gegooid zijn.

"Overmars vertrouwde na een aarzelende start blind op de mening van de scouting, die met tientallen onderliggende rapporten adviseerde Davinson Sánchez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martánez, David Neres, Edson Álvarez en Antony uit Latijns-Amerika te halen", legt Verweij uit. "Daardoor werd met alle plaatsingen voor de Champions League een grote oorlogskas gecreëerd. Inmiddels laat de nieuwe technische leiding de scouting veelal links liggen en worden er hapsnapaankopen gedaan, niet of nauwelijks gescoute spelers gekocht, die door zaakwaarnemers worden aangeboden."

Ook trainer Alfred Schreuder zou volgens Verweij veel baat hebben bij een nieuwe technische man in Amsterdam. "Ajax snakt naar een nieuwe technisch directeur, die mensen in de scouting en de opleiding weer grote verantwoordelijkheden geeft. Nu kan iedereen zich achter elkaar verschuilen en gaat het met de dag verder bergafwaarts. Daarnaast is Schreuder gebaat bij een td met aanzien, die hem rugdekking geeft. Zoals Overmars en Ten Hag ruim vier jaar lang een twee-eenheid vormden."