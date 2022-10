Unibet: een odd van 2.70 voor een overwinning van Feyenoord bij AZ

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 16:45 • Rian Rosendaal

Na de Europese verplichtingen gaat bij AZ en Feyenoord de focus weer op de Eredivisie. Beide ploegen staan zondag tegenover elkaar in het AFAS Stadion. Lukt het de Alkmaarders om voor de tiende keer op rij ongeslagen te blijven in competitieverband, of gaan de bezoekers er met de winst vandoor? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Eredivisie-kraker van zondagmiddag.

Een kleine tegenslag voor AZ donderdag in een verder bevredigend seizoen. Pascal Jansen zag zijn elftal namelijk met 1-0 verliezen van Apollon Limassol in de groepsfase van de Conference League. Tijd om lang te treuren is er echter niet, want zondag staat de clash met Feyenoord alweer op het programma. De koppositie staat op het spel voor AZ, dat in de Eredivisie op de voet wordt gevolgd door Ajax en PSV. Daarnaast hoopt men de ongeslagen status uit te kunnen breiden.

Feyenoord speelde net als een week eerder met 2-2 gelijk tegen FC Midtjylland in de poulefase van de Europa League. Drie dagen later wacht dus een serieuze test voor de Rotterdammers in de Eredivisie. De enige uitnederlaag voor het elftal van trainer Arne Slot tot dusver kwam vorige maand in het spectaculair verlopen duel met PSV (4-3). Afgelopen seizoen ging Feyenoord met 2-1 onderuit in de uitwedstrijd tegen AZ.

AZ staat bovenaan, maar met negentien doelpunten in negen wedstrijden is het niet de meest scorende ploeg van de Eredivisie. Nummer vier Feyenoord wist tot nu toe 23 keer het net te vinden in deze jaargang. Jens Odgaard, donderdag nog bankzitter, is met vier treffers de topscorer van AZ. Aan de kant van Feyenoord is Danilo, donderdag eveneens met een rol als reserve, de topschutter met zes doelpunten. Alleen Cody Gakpo (negen) wist nog vaker te scoren. Het duel in Alkmaar begint zondag om 16.45 uur.

